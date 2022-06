L’Acadien Lukas Cormier à quatre victoires de soulever la Coupe du Président

La victoire de Charlottetown en quatre rencontres face au puissant Phoenix de Sherbrooke n’a pas été de tout repos pour les joueurs des Islanders. Ils peuvent remercier leur gardien Francesco Lapenna, bombardé de 21 lancers en troisième période lors du match de lundi, alors que Sherbrooke jouait le tout pour le tout.

Heureusement, Lukas Cormier et les Islanders ont tenu le coup.

On a vécu un bon feeling après le match. C’est la première fois que les Islanders se rendent en finale de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Quand Sherbrooke a marqué pour faire 4 à 3, la foule a embarqué et ç’a commencé à nous rentrer dans la tête. Mais on a continué notre match. Nous avons montré notre caractère, nous avons bloqué des lancers et nous avons démontré notre volonté de gagner. Cette troisième période a été incroyable et on doit donner une mention honorable à notre gardien , a expliqué le défenseur gaucher.

Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown. Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

De tous les combats

Lukas Cormier est de tous les combats sur la patinoire. En défensive, l’athlète de Sainte-Marie-de-Kent doit régulièrement se mesurer aux meilleurs trios adverses. En attaque, il apporte une contribution notoire avec quatre buts et 13 points en 10 rencontres éliminatoires ce printemps.

Il affirme que rien n’a changé dans son jeu. Ce sont seulement les circonstances qui sont différentes, dit le gagnant du titre de meilleur défenseur de la LHJMQ pour une deuxième année consécutive.

« Ce que je fais présentement est semblable à la saison. J’essaie de jouer de la bonne manière. La défensive passe en premier et je me concentre là-dessus. Le reste va venir avec. » — Une citation de Lukas Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown

La Coupe du Président à portée de main

Reste que les Islanders sont maintenant à quatre victoires de soulever la Coupe du Président. Une tâche qui sera très ardue selon Lukas Cormier, peu importe qui sera l’adversaire entre les Cataractes de Shawinigan et les Remparts de Québec. Le match décisif de cette série trois de cinq sera présenté jeudi, à Québec.

La finale, une confrontation quatre de sept, va commencer samedi. Ce sera à Charlottetown si l’opposant est Shawinigan. Sinon, les Islanders voyageront à Québec pour lancer les hostilités face aux Remparts de Patrick Roy.

Lukas Cormier a hâte de jouer devant la foule, spécialement celle qui remplira le Eastlink Centre de Charlottetown.

On a beaucoup d’appuis des partisans. C’est incroyable. Ils attendaient ça depuis longtemps. On veut aller gagner la coupe pour eux. Le feeling de vivre de vraies séries, c’est extraordinaire. L’an dernier, on a joué devant des gradins vides à cause de la COVID-19 , compare-t-il.

Peu importe l’adversaire en finale de la Coupe du Président, Lukas Cormier sait qu’il jouera de grosses minutes et de gros matchs. Mais dans sa tête, il ira sur la patinoire un jeu à la fois, indique-t-il.

On va vivre le moment présent. Notre but est de gagner la coupe. On sait que le travail n’est pas terminé. La finale sera très difficile , croit-il.

Avec les informations du journaliste François Le Blanc