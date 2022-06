La Banque du Canada augmente son taux directeur d’un demi-point

Sans surprise, le taux directeur de la Banque du Canada augmente encore et passe de 1 % à 1,5 %.

C'est la troisième fois en 2022 que la Banque du Canada augmente son taux directeur.

L’inflation continue d’augmenter dans le monde, y compris au Canada, en grande partie sous l’effet des prix plus élevés de l’énergie et de l’alimentation , a déclaré la Banque du Canada dans un communiqué mercredi matin.

Au Canada, l'inflation a atteint 6,7 % en avril, un taux qui dépasse de loin les prévisions de la Banque . Celle-ci prévoit que l'inflation devrait continuer de monter à court terme avant de commencer à diminuer .

« La Banque va utiliser ses outils de politique monétaire pour ramener l'inflation à la cible et garder les attentes d'inflation bien ancrées. » — Une citation de La Banque du Canada, dans un communiqué

La Banque du Canada a expliqué la hausse de l'inflation notamment par la guerre en Ukraine, les confinements liés à la COVID-19 en Chine et la persistance des perturbations de l'offre .

La guerre a accentué l’incertitude et aggrave les pressions à la hausse qui s’exercent sur les prix de l’énergie et des produits agricoles , peut-on lire dans le communiqué. Les conditions financières mondiales se sont resserrées et les marchés ont été volatils.

Le taux directeur est le principal outil que la Banque du Canada utilise pour maîtriser l’inflation. Lorsqu’elle l’augmente, plusieurs taux d’intérêts, comme ceux sur les hypothèques ou sur les prêts étudiants, augmentent aussi.

Ce faisant, en haussant son taux directeur, la Banque du Canada tente d’encourager les Canadiens à économiser davantage, le temps de ramener l’inflation à sa cible de 2 %.

Il faut habituellement prévoir de 6 à 18 mois pour qu’une hausse du taux directeur ait un effet concret sur l'économie. Les analystes estiment cependant que le taux directeur atteindra 2 % d'ici la fin de l'année, et même 2,5 % l'an prochain. Avant la pandémie de COVID-19, il se situait à 1,75 % depuis octobre 2018.

La Banque du Canada ajuste le taux cible du financement à un jour  (Nouvelle fenêtre) à huit dates préétablies par an  (Nouvelle fenêtre) . La prochaine mise à jour se fera le 13 juillet 2022.