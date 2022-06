COVID-19 : moins de décès en mai, mais encore un nombre important d’hospitalisations

La COVID-19 a été moins meurtrière en mai au Bas-Saint-Laurent, après que le mois d'avril 2022 eut été le plus funeste dans la région depuis le début de la pandémie.

Douze décès sont survenus au cours des 31 derniers jours, soit près de quatre fois moins que le mois précédent.

Une vingtaine de personnes sont cependant toujours hospitalisées à Rimouski, Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et La Pocatière. Si les patients atteints du virus étaient un peu moins présents dans les hôpitaux de la région il y a deux semaines, une tendance à la hausse est observée depuis le 24 mai.

Concernant le personnel soignant, une soixantaine d'employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent sont retirés de leur milieu de travail en ce moment pour des raisons liées à la COVID-19, ce qui est bien loin des centaines d'employés qui avaient dû s'absenter pendant les trois premiers mois de l'année 2022.

Malgré cela, la région demeure au palier trois du délestage, où elle est depuis le début avril. Une révision pourrait cependant être faite au cours des prochains jours, indique le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Gilles Turmel.

On est toujours au palier trois, mais c'est une donnée théorique. Dans les faits, on est déjà en mode rattrapage de chirurgies depuis quelques semaines, mais on ne roule pas à 100 % de nos capacités encore , a-t-il précisé dans un courriel.

Dans la province, les hospitalisations sont en baisse depuis la fin avril; 1139 personnes aux prises avec la COVID-19 séjournent actuellement à l'hôpital.