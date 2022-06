Portion souterraine du tramway : l’emploi d’un tunnelier peu probable

En entrevue au Téléjournal Québec mardi, l’ingénieur a indiqué que parmi les trois techniques d’excavation envisageables pour construire le tunnel de 2,6 km qui reliera la Haute-Ville et la Basse-Ville, celle du tunnelier était la moins probable .

Le directeur du bureau de projet du réseau de transport structurant, Daniel Genest. Photo : Radio-Canada

Le tunnel est tout simplement trop court. Il y a trois courbes importantes dans le tunnel, donc, ce n'est pas en adéquation avec les réalités du projet , a expliqué Daniel Genest.

Le dernier mot au constructeur

Il a précisé que le choix de la méthode d’excavation reviendra au partenaire privé qui sera retenu pour les infrastructures du tramway.

Ce dernier sera sélectionné au printemps 2023.

Daniel Genest rappelle que le choix de la méthode d'excavation reviendra au partenaire privé qui sera sélectionné pour les infrastructures du tramway. Photo : Radio-Canada

Les deux autres techniques d’excavation envisageables sont le forage-sautage et l'utilisation d'une haveuse.

La première permet de fracturer le roc à l’aide d’explosifs, tandis que la seconde consiste à creuser au moyen d’un outil rotatif de coupe, également appelé fraise, monté sur un châssis.

Comparaison des méthodes d’excavation Comparaison des méthodes d’excavation Méthode Avantages Inconvénients Adéquation avec le projet Forage-sautage Flexibilité ++ Optimisation des sections Vibrations, fumées Forte Haveuse Flexibilité + Optimisation des sections Poussières Forte Tunnelier Mécanisation Cadence élevée Amortissement difficile avant 4-5 km, contraintes de tracé, surexcavation Faible

Mardi soir, la Ville de Québec a tenu une séance d’information virtuelle sur l’insertion du tramway dans le secteur de la colline Parlementaire.

Il a notamment été question des méthodes d’excavation.

Le forage-sautage et le creusement par haveuse ont été décrits comme étant plus flexibles et en meilleure adéquation avec le projet.

Selon les experts de la Ville de Québec, elles présentent également moins d’inconvénients que l’emploi d’un tunnelier.

