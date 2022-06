Le PQ accuse François Legault « d’acheter la prochaine élection »

Le premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault tente « d'acheter la prochaine élection », a accusé mercredi le Parti québécois (PQ).

François Legault a promis mardi d'envoyer aux Québécois un autre chèque pour contrer la hausse du coût de la vie, mais seulement si la CAQCoalition avenir Québec est réélue le 3 octobre prochain.

En point de presse mercredi matin, le député péquiste Pascal Bérubé a déclaré qu'il n'avait jamais vu une telle chose en 25 ans d'engagement politique.