La Coalition Union 138 milite à l’Assemblée nationale pour un pont sur la rivière Saguenay

On a décidé de s'installer devant l'Assemblée nationale pour solliciter l'ensemble des partis politiques , explique le porte-parole de la Coalition 138, Guillaume Tremblay.

Leur grande bannière abordant le slogan Mamu un pont entre nous a été placée devant le bâtiment de l'Assemblée nationale. D'autres pancartes affichant les principaux attraits de la Côte-Nord, comme le barrage Manic 5, ont aussi été installées. Toutes les richesses naturelles de la Côte-Nord vont être exposées [...] minières, pêches. On va même avoir un pylône électrique , décrit Guillaume Tremblay.

« On veut faire connaître ce dossier-là à la grandeur du Québec. On veut le sortir de la Côte-Nord pour que l'ensemble des Québécois et Québécoises sachent qu'on veut un premier lien avec le reste du Québec. »