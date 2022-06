La journée (est encore jeune), un nouveau rendez-vous quotidien à l’automne

Tous les jours, de 13 h à 13 h 30, Jean-Philippe Wauthier analysera l’actualité avec la vivacité d’esprit qu’on lui connaît, en compagnie d’Olivier Niquet et de Jean-Sébastien Girard – la présence de ce dernier sera ponctuelle puisqu’il sera à la barre d’une nouvelle émission sur ICI Première qui sera annoncée sous peu.

Avec La journée (est encore jeune), les fans retrouveront l’esprit, l’énergie, le plaisir et le côté juste assez piquant de l’émission culte , a promis Radio-Canada dans un communiqué.

Émilie Perreault à la tête d’une nouvelle quotidienne culturelle

Juste après La journée (est encore jeune), la journaliste, autrice et réalisatrice Émilie Perreault sera à la barre d’une nouvelle émission littéraire et culturelle, tous les jours de 13 h 30 à 15 h. Accompagnée de collaborateurs et collaboratrices, elle proposera une tribune pour faire rayonner les plumes d’ici et parler de la société à travers l’essence des mots , selon le communiqué.

L'animatrice et journaliste culturelle Émilie Perreault Photo : Radio-Canada

Si toutes les formes d’art seront abordées, les livres auront une place de choix au sein de cette quotidienne, qui occupera une bonne partie de la case horaire laissée libre par la fin de l’émission Plus on est de fous, plus on lit!, animée par Marie-Louise Arsenault.

Le défi est immense, Marie-Louise Arsenault et son équipe ont bâti une émission dont on se souviendra longtemps. Je sais que ça prendra du temps pour que je puisse créer un rendez-vous à mon image et je vais y mettre tout mon cœur , a affirmé Émilie Perreault sur Facebook, exprimant du même coup part sa joie profonde de retrouver la radio .

Une rencontre littéraire hebdomadaire

La littérature sera également au centre d’une nouvelle émission animée chaque semaine par Karyne Lefebvre, qui anime l’émission Lève-tôt tous les samedis, de 6 h à 7 h, sur ICI Première.

Ce rendez-vous s’articulera autour de la découverte de l’univers littéraire d’un auteur ou d’une autrice ou encore d’une personnalité d'un autre domaine.