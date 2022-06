Début imminent de la construction de la maison des aînés de Trois-Rivières

La construction de ce bâtiment de 96 places devrait prendre fin à l’automne 2023.

La députée de Champlain a également confirmé que le contrat a été octroyé à l’entreprise EBC Inc. après un deuxième appel d’offres.

Celui-ci s’est révélé 10 millions $ plus élevé que le premier, soit une augmentation de 18 %, la plus forte au Québec. Il en coûtera donc 67 536 400 $ pour la maison des aînés de Trois-Rivières, selon des données obtenues par Radio-Canada en mai.

Le gouvernement avait choisi de retour en appel d’offres, puisqu’un seul soumissionnaire s’était manifesté la première fois.

Les marchés réagissent de façon différente que ce qu’on est capable d’anticiper compte tenu de tout ce qui se passe au niveau mondial, si on ajoute la pandémie, la guerre en Ukraine, la déstabilisation des chaînes d’approvisionnement. Donc, oui, le fait est que ça coûte beaucoup plus cher, mais ceci étant dit, on va de l’avant , a expliqué Mme Lebel, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Le gouvernement a annoncé la construction d'une maison des aînés à Trois-Rivières en juillet 2020. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Plusieurs voix se sont élevées contre les coûts de ce projet, notamment celles des partis d’opposition. À Trois-Rivières, la maison des aînés coûtera 703 500 $ par place. La moyenne québécoise se situe à 600 000 $, selon une compilation de Radio-Canada.

Mais selon la présidente du Conseil du trésor, ce type de calcul n’a aucun comparatif. On ne peut pas calculer par pièce comme on calcule une maison, comme quand on calcule un condo. J’ai déjà entendu ce comparatif-là, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut comprendre qu’il y a des aires pour les infirmières, c’est des maisons de soins, c’est des milieux quasi hospitaliers, donc il y a des normes institutionnelles qui doivent être respectées.

Sonia Lebel a précisé que la construction des maisons des aînés ne se fait pas au détriment des CHSLD existants et que les établissements vétustes seront aussi rénovés. Elle a aussi rappelé que le gouvernement a prévu une enveloppe de près de 2 milliards $ pour développer le réseau de services pour les soins à domicile.