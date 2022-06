Importantes lacunes dans la lutte de Québec contre les changements climatiques

Le gouvernement du Québec a beau s'être fixé d'ambitieux objectifs pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et assurer la transition énergétique de la province, il peine à prendre les moyens pour y parvenir, tranche la commissaire au développement durable.

Appelée à évaluer les différentes mesures mises en place par le gouvernement pour assurer l'atteinte de ses cibles climatiques, la commissaire Janique Lambert a constaté des lacunes qui risquent de compromettre la transition énergétique du Québec .

Dans son rapport, déposé mercredi matin à l'Assemblée nationale, la commissaire note que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) n'est pas à même de faire le suivi des mesures déployées dans le cadre de sa Politique énergétique 2030.

Rappelons que le gouvernement entend réduire d'ici 2030 les émissions de GES de 37,5 % par rapport à leur niveau de 1990.

Selon la commissaire, le MERNMinistère de l'Énergie et des Ressources naturelles n'assure pas d'évaluation des progrès réalisés pour chacune des cinq cibles que le gouvernement s'est engagé à atteindre d'ici 2030.

Cinq objectifs à l'horizon 2030 Améliorer de 15 % l’efficacité avec laquelle l’énergie est utilisée;

Réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés;

Éliminer l’utilisation du charbon thermique;

Augmenter de 25 % la production totale d’énergies renouvelables;

Augmenter de 50 % la production de bioénergie.

Le ministère n'est pas non plus en mesure [...] de dresser un portrait complet de la progression de la mise en œuvre du plan directeur, dont les résultats accusent du retard , souligne Mme Lambert.

Ce sont pourtant plusieurs milliards de dollars de fonds publics qui seront injectés dans le programme de transition énergétique du Québec.

En échouant à mener un suivi rigoureux, le ministère ne détient donc pas les informations adéquates pour prendre des décisions éclairées , estime en outre la commissaire au développement durable.

Depuis l'entrée en vigueur de la politique de transition énergétique, en 2016, les émissions de GES découlant de la consommation d'énergie par habitant sont à la hausse, selon le rapport.

D'importantes dépenses sans évaluation de la performance

Outre le MERNMinistère de l'Énergie et des Ressources naturelles , le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est lui aussi écorché pour sa piètre gestion du Fonds d’électrification et de changements climatiques.

L'ancien Fonds vert – rebaptisé en octobre 2020 lors de la réforme de la gouvernance de la lutte contre les changements climatiques – est le deuxième en importance parmi les fonds spéciaux du gouvernement du Québec. C'est en pigeant dans ce fonds que Québec finance son Plan pour une économie verte 2030, qui doit contribuer à l'atteinte des cibles de réduction des GES.

Mais voilà que le MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a dédié 80 % des dépenses prévues au Fonds – soit 5,4 milliards des 6,7 milliards de dollars pour la période 2021-2026 – à des mesures comprises dans son Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques sans avoir préalablement évalué leur performance , note la commissaire Lambert.

« [Le ministère] n’est pas en mesure de suivre la performance des actions financées par le Fonds et l’atteinte des objectifs du Plan pour une économie verte 2030. » — Une citation de Janique Lambert, commissaire au développement durable

Bien qu'il se soit engagé à analyser l'efficacité de ces mesures, le ministère ne l'a toujours pas fait et persiste à y engager des sommes considérables , peut-on y lire. En tardant à mener cette évaluation, le ministère ne peut donc pas faire les ajustements nécessaires pour assurer une meilleure performance .

Peu de suivi de l'impact des sels de voirie

Le dossier des sels de voirie, utilisés pour entretenir les routes glacées l'hiver et minimiser la poussière l'été, est un autre exemple de la mise en place de stratégies dont le gouvernement peine à assurer le suivi.

Malgré l'adoption d'une Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie en 2010, le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui est responsable de sa mise en œuvre, ne peut toujours pas, à ce jour, assurer qu'il fait tout en son possible pour limiter les effets de ces sels sur l'environnement.

Une fois répandus sur les routes, les sels de voirie finissent par gagner les cours d'eau et nuisent à leur qualité. La faune et la flore s'en trouvent affectées.

Au Québec, le gouvernement confie l'entretien hivernal d'environ 80 % du réseau routier à des sous-traitants. Ceux-ci se retrouvent sous la responsabilité du MTQministère des Transports du Québec . Or, le ministère ne connaît pas les pratiques d'épandage de ses sous-traitants, et n'a donc pas idée des répercussions de ces techniques sur l'environnement, résume la commissaire.

Mme Lambert a observé que les contrats signés par ces sous-traitants comprenaient peu d'exigences quant aux meilleures pratiques d'épandage. Le ministère ne les encourage pas non plus à prendre connaissance des effets négatifs des sels de voirie.

Et même si des techniques ont été développées lors de projets pilotes afin de minimiser les répercussions de l'épandage de sel de déglaçage sur l'environnement, le ministère tarde à y avoir recours, selon la commissaire.

Plus de détails à venir.