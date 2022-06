Le harcèlement dans les lieux publics passible d’une amende de 500 $ à Calgary

Le harcèlement dans les rues est un enjeu culturel, systémique et intergénérationnel qui fait partie de notre société depuis longtemps , dit une stratège opérationnelle au sein de la Ville, Aalika Kohli.

Le conseil municipal de la métropole albertaine a adopté cette modification à son règlement en mars, mais la nouvelle mesure entre en vigueur ce mercredi premier juin.

Cette modification au règlement municipal définit le harcèlement de communication avec une personne d’une manière qui peut causer une offense ou une humiliation par ses commentaires, sa conduite ou ses actions.

Ceci peut inclure des références à la race, aux croyances religieuses, à l’âge, la source de revenus, le statut familial et marital, le genre, l’orientation sexuelle et le handicap d’une personne. Le règlement s'applique également aux avances et sollicitations sexuelles.

Je crois qu’il est important de souligner l’importance du message que ce règlement municipal transmet , a affirmé l’agent responsable à l’application des règlements municipaux en chef aux normes communautaires à la Ville de Calgary, Ryan Pleckaitis.

« Calgary est une ville accueillante et sécuritaire et nous n’allons pas tolérer [...] de racisme, de sexisme, d’homophobie, de transphobie, de xénophobie ou toute autre forme [...] d’intolérance. » — Une citation de Ryan Pleckaitis, agent en chef responsable à l’application des règlements municipaux

L’intention principale de cette nouvelle mouture du règlement permet aux Calgariens de se sentir davantage en sécurité dans les rues, a fait savoir le conseiller municipal Terry Wong.

Les gens doivent comprendre que ce genre de comportement est inacceptable, a-t-il déclaré. C’est seulement par ce type de mise en application [des règlements] que les gens vont modifier leur compréhension de ce qui est acceptable.

Comment ça marche

La Ville encourage la population à communiquer avec la ligne téléphonique non urgente de la police de Calgary (403-266-1234), ou le 311, si elle est témoin ou victime de harcèlement sur les lieux publics de la métropole.

Ces endroits publics incluent : les restaurants, les trottoirs et les bibliothèques.

Les victimes et les témoins sont poussés à récolter le plus d'informations possibles au sujet des altercations, par exemple, une description du délinquant, afin d’épauler les agents de la paix communautaire dans leur enquête.

Une campagne publicitaire pour sensibiliser les Calgariens à cette initiative est en cours.

La Ville étudie également d’autres mesures du genre pour mieux assurer la sécurité des Calgariens dans les espaces publics.

Avec les informations de Taylor Simmons