Les Terrasses Cogeco de retour à la mi-juillet

La rue Saint-Germain Est sera piétonne entre les avenues de la Cathédrale et Belzile du 15 juillet au 14 août afin de permettre aux commerces et restaurants qui s'y trouvent d'aménager des terrasses dans la rue. Certains producteurs et commerces qui n'ont pas pignon sur la rue Saint-Germain y installeront également des stands pour offrir leurs produits.

Le comité organisateur affirme avoir réfléchi à une offre hybride cette année. L'événement sera d'une durée de cinq semaines, comme l'année passée, mais il ne tournera pas à plein régime comme avant la pandémie.

En terme d'événement, c'est certain que ça va être rehaussé parce que les mesures sanitaires sont quand même allégées, mais on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit comme avant , a affirmé le président des Terrasses urbaines et co-propriétaire de la Maison du Spaghetti, Tommy Cloutier.

Les Terrasses urbaines de Rimouski se tiendront du 15 au 14 juillet (archives). Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Le volet le soir, le nightlife, va être un peu plus sobre aussi par respect pour les résidents du quartier, du fait qu'on est maintenant sur cinq fins de semaine , a-t-il ajouté.

Des animations et des spectacles seront offerts sur place les jeudis, vendredis et samedis.

Des prestations seront offertes au public les jeudis, vendredi et samedis (archives). Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

« Ce à quoi on peut s'attendre, c'est à une rue beaucoup plus meublée, avec un accent mis sur les 5 à 7. » — Une citation de Tommy Cloutier, président des Terrasses urbaines Cogeco

M. Cloutier précise cependant que chaque commerçant et restaurateur proposera l'horaire qui lui convient pour offrir ses services, étant donné la pénurie de main-d'œuvre.

L'allègement des mesures sanitaires facilitera toutefois la tenue de l'événement cette année, ajoute-t-il.

Les gens ont hâte, on est fébriles, nerveux, mais pour les bonnes raisons. Par les années passées, on jonglait avec les ouvertures, fermetures, on ne savait pas s'il y allait y avoir une autre vague. On est sur la fin de la pandémie, on est dans un retour de plus en plus à la normale , se réjouit-il.

L'ensemble de la programmation sera dévoilée à la mi-juin.

Avec la collaboration de Fabienne Tercaefs