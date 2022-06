Les questions fusent sur le projet de gestion des matières résiduelles à Saint-Moïse

La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia et de La Métis a présenté, mardi soir, en séance publique l'étude d'impact environnemental de la multiplateforme de gestion des matières résiduelles qui serait installée à Saint-Moïse.

La Régie projette de construire une plateforme de compostage, un écocentre et un lieu d'enfouissement technique d'une capacité de 16 000 tonnes par année.

Les questions et commentaires ont fusé, dès la fin de la présentation, que ce soit à propos des odeurs, de l'étanchéité des cellules du lieu d'enfouissement technique, de la qualité de l’eau du village, du bruit, de la valeur immobilière, de l'identité du village ou même de la qualité de vie en général.

La soirée a été longue.

Les quelque 90 personnes présentes ont fait part de leurs préoccupations et de leurs interrogations jusqu'à près de minuit.

Plusieurs citoyens de Saint-Moïse se sont dits fermement opposés au projet.

C'est le cas de Suzanne Lavoie : Ce projet est inacceptable. Qui veut d’un dépotoir de 16 000 tonnes de déchets dans sa cour alors que Saint-Moïse en produit 160 ? C’est injuste. Ça devrait être à proximité des villes qui produisent le plus de déchets, c’est logique d’un point de vue du transport.

« Les élus s’acharnent à mettre ça à Saint-Moïse, parce que c'est le plus loin possible des yeux de leurs citadins. » — Une citation de Suzanne Lavoie, résidente de Saint-Moïse.

Les échanges se sont voulus respectueux, et un dialogue s'est instauré au cours de la soirée entre citoyens et les différents élus municipaux, conseillers, maires et préfets, présents à la séance publique.

Des élus à l'écoute

Le maire de Saint-Moïse, Patrick Fillion n’a pas encore pris de décision quant à donner son accord ou non au projet.

Il a cependant dit croire en l’importance d’une telle réunion publique : Il y a de l’opposition, mais il y a d’autres citoyens qui sont pour, donc il faut prendre le pour et le contre. Il y a des enjeux qu’il faut aborder.

Il juge que la Municipalité de Saint-Moïse et les deux MRC gagneraient en autonomie si un projet de multiplateforme de traitement des matières résiduelles est réalisé dans la région. Est-ce que l’endroit est le bon ? Il y a toujours des questionnements , ajoute-t-il.

La préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie, dit comprendre les préoccupations des citoyens de Saint-Moïse.

Je n’essaie pas de convaincre les gens , dit-elle. J ’essaye de leur partager les éléments qui sont là avec lesquels on doit travailler. Le conseil municipal est autonome dans sa décision, le conseil de la MRC sera autonome, comme la Régie l’est aussi.

« On n’est pas déconnecté de ce qu’on entend aussi. On n’est pas à l’encontre de ce que les gens nous ont signifié ce soir. » — Une citation de Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis, Bruno Paradis, est resté discret une bonne partie de la soirée avant d'enlever son veston et de retrousser les manches de sa chemise. Il a ensuite passé de nombreuses minutes à expliquer l’importance de doter les deux MRCMunicipalité régionale de comté de cette multiplateforme de traitement des matières résiduelles.

Il faut peut-être essayer de réfléchir qu’on est tous ensemble là-dedans. Je comprends que des gens ne veulent pas l’avoir dans leur cour, mais on produit tous des déchets. Est-ce qu’on peut essayer de trouver le moindre mal, parce qu’il n’y a pas de magie, donc il faut trouver la situation qui cause le moins de dommage à l’environnement, à la société et au milieu , explique-t-il

Bruno Paradis a indiqué qu'il allait demander une consultation du Bureau d'audience publique sur l'environnement sur le projet.

Une question territoriale

Par ailleurs, la communauté de Listuguj a déploré le manque de communication avec la Régie intermunicipale.

Le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi, qui représente les trois communautés mi’kmaw de la Gaspésie, considère que le projet de multiplateforme se situe en territoire mi’kmaw non cédé et s’oppose au projet en raison des impacts environnementaux.