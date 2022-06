Une invitation à découvrir la pêche à Sherbrooke

Ce sera une occasion pour plusieurs de s’initier à cette activité, puisqu’aucun permis ne sera requis durant cette fin de semaine à l’exception du saumon atlantique.

Le président du Comité de la Fête de la pêche de Sherbrooke, David Bouchard, explique qu’il y aura de l’animation du 3 au 5 juin.

J'ai l’impression que la pêche gagne en popularité. Nous avons senti une augmentation des pêcheurs sur les cours d'eau avec la pandémie. La pandémie a donné un élan , explique M. Bouchard.

Il souligne qu’un ensemencement de truites mouchetées et des truites arc-en-ciel sera fait sur la rivière Magog.

« C’est une chance en or d'avoir le financement de faire cet ensemencement. » — Une citation de David Bouchard, président du Comité de la Fête de la pêche de Sherbrooke

On pourra pêcher au lac des Nations, près du barrage Drummond ou de la plage Blanchard. Il y a aussi possibilité d’aller sur la rivière Massawippi, sur lac Massawippi, le lac Magog ou Memphrémagog. On y trouve du brochet, de la carpe et de la truite naturelle , mentionne M. Bouchard.

Attacher son leurre, connaître les règlements, connaître les espèces de poisson, connaître les règles de sécurité, savoir comment décrocher son poisson sont quelques principes de base pour pêcher.