Atteinte à la vie privée de centaines d’employés demandant des dommages liés à Phénix

Dans un courriel envoyé à plus de 200 demandeurs, le 3 mai dernier, l’ Équipe des répercussions graves du SCTSecrétariat du Conseil du Trésor a reconnu les demandes présentées par les gens pour des répercussions graves liées au système de paye Phénix. Elle leur a dit que les équipes travaillaient avec diligence pour traiter le volume élevé de demandes de réclamations et leur a demandé de faire preuve de patience.

Cependant, le problème réside dans le fait que le SCTSecrétariat du Conseil du Trésor avait copié-collé les adresses courriel des demandeurs - personnelles ou professionnelles, dont bon nombre comportaient des noms complets ou partiels - dans le champ copie conforme (C.C.) plutôt que copie conforme invisible (C.C.I.).

Cela signifie que toutes les personnes incluses dans le courriel ont pu voir qui d’autre avait présenté une demande d’indemnisation dans le cadre du programme du SCTSecrétariat du Conseil du Trésor .

« J’étais vraiment, vraiment en colère. » — Une citation de Un fonctionnaire dont la vie privée a été atteinte dans le courriel

Il s’agit du plus récent problème lié au système de paye Phénix, qui a été mis en place il y a plus de six ans. Des fonctionnaires disent qu’ils sont toujours touchés par le système de paye en difficulté du gouvernement qui, en date d'avril 2022, a coûté plus de 2,4 milliards de dollars au total aux contribuables.

Certains anciens et actuels fonctionnaires se sont adressés au Bureau des réclamations du SCTSecrétariat du Conseil du Trésor , qui a été mis sur pied pour indemniser les personnes gravement touchées. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada enquête actuellement sur cet incident et a refusé de commenter, expliquant que le processus est en cours.

Atteinte à la vie privée : deux fois plutôt qu’une pour un fonctionnaire

Un fonctionnaire, qui a été copié dans le courriel de masse, dit que ce n’est pas la première fois que le gouvernement porte atteinte à sa vie privée, relativement à Phénix.

Dans un courriel en février 2020, Services publics et Approvisionnement Canada, qui est l’administrateur du système de paye Phénix, a admis avoir porté atteinte à la vie privée de certaines personnes en envoyant un courriel de masse plutôt que d’envoyer les renseignements sur des employés aux chefs de service respectifs.

Ce courriel contenait des noms complets, des identifiants personnels, des adresses de domiciles, ainsi que des montants payés en trop de Phénix à des fonctionnaires dans 62 ministères et organismes.

L’employé, que CBCCanadian Broadcasting Corporation a accepté de ne pas nommer, car la personne craint de faire l’objet de représailles professionnelles, dit avoir été vraiment, vraiment en colère en raison de cette atteinte à sa vie privée.

« C’est une raison de plus de ne pas faire confiance à qui que ce soit qui s’occupe de Phénix. Vraiment, vous ne pouvez pas envoyer un courriel correctement? Je n’ai aucune confiance. » — Une citation de Un fonctionnaire dont la vie privée a été atteinte dans le courriel

Il n’y a aucune considération pour les fonctionnaires qui sont pris dans ce cauchemar. Sérieusement, cela fait six ans et demi et ils ne peuvent même pas respecter votre droit à la vie privée , déclare la personne.

Troublant , selon une ancienne commissaire

L’ancienne commissaire à la protection de la vie privée de l’Ontario, Ann Cavoukian, affirme qu’il est évident de savoir qu’il faut envoyer les courriels en C.C.I.Copie conforme invisible lorsque plusieurs centaines de personnes sont incluses.

Tout élève de première année le saurait , dit-elle.

Ann Cavoukian souligne qu’il ne s’agit pas de l’atteinte à la vie privée la plus flagrante qu’elle ait vue, mais que celle-ci est tout de même troublante en raison de la perte de contrôle des demandeurs sur leur vie privée.

Une atteinte à la vie privée se produit lorsque des données permettant d’identifier une personne, liées à certains renseignements, sont révélées, décrit-elle. Dans ce cas précis, l’information révèle que certaines personnes précises ont appliqué pour des dommages et intérêts liés au système de paye Phénix.

La protection de la vie privée est une question de contrôle, de contrôle personnel lié à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels. Vous ne devriez pas avoir d'informations comme celles-ci révélées , soutient Ann Cavoukian.

« C’est ce qui m’étonne. Le gouvernement fédéral ne serait pas au courant de cela? Permettez-moi d’en douter. » — Une citation de Ann Cavoukian, ancienne commissaire à la protection de la vie privée de l’Ontario

Ann Cavoukian croit que le SCTSecrétariat du Conseil du Trésor du Canada doit présenter des excuses et mettre en œuvre des lignes directrices plus strictes sur la façon de traiter l’information des gens par courriel, ajoutant que cela aurait dû être mis en place il y a 50 ans .

Nous avons un excellent commissaire à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, et je suis sûre qu’il en serait outré , lance-t-elle.

Dans une déclaration par courriel, le SCTSecrétariat du Conseil du Trésor indique que le courriel de masse envoyé en mai était attribuable à une erreur administrative .

Un porte-parole au SCTSecrétariat du Conseil du Trésor , Martin Potvin, poursuit en disant que le Bureau des réclamations avait ensuite envoyé à tous les destinataires un message indiquant qu’il regrettait cet événement.

Le ministère dit travailler avec le Commissaire fédéral à la protection de la vie privée et examiner ses processus internes pour s’assurer qu’une telle erreur ne se reproduise pas .