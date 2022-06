Plus de flexibilité aux municipalités pour taxer certaines grandes entreprises

La ville de Saint-Jean, qui abrite la raffinerie Irving, milite depuis longtemps pour ces changements.

Mercredi, le ministre des Finances Ernie Steeves a présenté le projet de Loi concernant les biens industriels lourds.

La loi permettrait de créer une classification distincte pour les biens industriels, donnant ainsi l’option aux municipalités de mettre en place un taux de taxation spécifique pour des usines de transformation du bois, des mines ou des raffineries, par exemple.

Selon des dispositions de la loi, une municipalité pourrait augmenter l’imposition sur les biens industriels de 13,5 % des niveaux actuels sans avoir à changer les taux des propriétaires de la communauté, comme c’est le cas en ce moment.

En contrepartie, les municipalités pourraient aussi choisir d’abaisser les taux aux industries lourdes, jusqu’à 6,7 % de baisse.

La loi exclut spécifiquement les installations d’énergie solaire et éolienne, mais ne précise pas si les entreprises de transformation alimentaire sont incluses.

Cela donnera une plus grande souplesse financière aux gouvernements locaux et aux districts ruraux, particulièrement en ce qui concerne l’imposition des biens non résidentiels , explique le ministre dans un communiqué.

Une demande de longue date

La ville de Saint-Jean demande depuis longtemps plus de flexibilité pour taxer certaines entreprises. La mairesse Donna Reardon applaudit les changements.

C’est une bonne chose , dit-elle.

La mairesse de Saint-Jean Donna Reardon se réjouit des changements proposés car sa ville aura plus de flexibilité pour taxer certaines entreprises. Photo : Radio-Canada

Nous voulons plus d’autonomie et de flexibilité lorsqu'il est temps d’établir les taux de taxation.

Il y a deux ans, la ville a estimé que sur des revenus de taxation de 125,8 millions de dollars, 12 millions étaient prélevés des grandes entreprises. Ces changements pourraient permettre à Saint-Jean d’aller chercher 1,5 million supplémentaire.

Dans le système actuel, les municipalités choisissent un seul taux. Automatiquement, les entreprises sont imposées à un taux une fois et demie plus haut. Mais cela laisse peu de flexibilité aux gouvernements locaux qui veulent alléger le fardeau des citoyens aux prises avec une augmentation importante de leurs évaluations foncières, sans perdre de revenus des entreprises.

Les changements proposés permettront aux municipalités de choisir trois taux, soit un pour les propriétés résidentielles, un pour les entreprises et un autre pour les biens industriels.

Les taux pour les biens industriels devront toutefois se situer dans un intervalle de 140 à 170 % du taux résidentiel.

Les modifications à la Loi sur l’évaluation et à la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, si elles sont approuvées, entreraient en vigueur pour l’année d’imposition foncière 2023.