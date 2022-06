Les microdistilleries demandent à Québec d’alléger ses charges fiscales

En entrevue à l’émission Zone économie mardi, le président de l’Union québécoise des microdistilleries ( UQMDUnion québécoise des microdistilleries ), Jonathan Roy, soutient que deux microdistilleries sur trois sont déficitaires dans la province et que plusieurs de ses membres sont en grande difficulté depuis deux ans .

Sur une bouteille vendue à un prix de détail de 40 $, la majoration perçue par la SAQSociété des alcools du Québec représente 20,30 $. La taxe spécifique sur l’alcool (0,98 $), la TVQ (3,47 $), la taxe fédérale d’accise (3,53 $) et la TPS (1,74 $) complètent le portrait fiscal. Le montant reçu par le fabricant est de 9,98 $.

L’ UQMDUnion québécoise des microdistilleries a récemment proposé au gouvernement du Québec de revoir ce partage. En retour de l’abolition de la majoration perçue par la SAQSociété des alcools du Québec sur les ventes sur les lieux de fabrication, l’association propose de majorer la taxe spécifique sur l’alcool à 9,13 $ pour une bouteille vendue au prix de détail de 40 $. Les autres taxes restent telles quelles. Dans ce scénario, le montant reçu par le fabricant serait de 22,13 $, ce qui rehausserait les marges bénéficiaires des microdistilleries, en baisse depuis 2017.

La moitié de la majoration sert à couvrir les frais d’opérations de la SAQSociété des alcools du Québec , explique Jonathan Roy, président et copropriétaire de la distillerie Fils du Roy, située à Saint-Arsène dans le Bas-Saint-Laurent.

Et c’est là qu’on dit que ce n’est pas juste. Ce n’est pas une transaction correcte parce que la SAQSociété des alcools du Québec n’intervient pas dans la transaction. Il n’y a aucune distribution, aucune commercialisation et aucune vente , précise-t-il.

Jonathan Roy est président de l'Union québécoise des microdistilleries. Photo : microdistillerie du Fils du Roy / JHAPhotographie

Même si le secteur des microdistilleries connaît une forte effervescence, une grande majorité des entreprises ont perdu plus du tiers de leur espace sur les tablettes de la SAQSociété des alcools du Québec .

C'est notre seul réseau de distribution et le réseau est plein. En fait, il y a trop de produits québécois et il n'y a pas assez d'espace tablette. Et là, ce que ça donne, c'est que nos produits ne sont plus distribués correctement et on aimerait avoir une façon de vendre ou de participer à l'économie locale , plaide Jonathan Roy.

L’entrepreneur estime que les volumes sont privilégiés du côté de la SAQSociété des alcools du Québec , ce qui fait en sorte que les grandes distilleries seront en mesure de survivre. Les distilleries qui commercialisent plusieurs nouveaux produits survivront également, dit M. Roy.

Les distilleries qui souhaitent produire un produit plus fort, avec une image de marque bien présentée, ont beaucoup plus de difficultés à survivre présentement, alors que ça devrait être l'inverse , ajoute-t-il.

Pour le moment, la distillerie Fils du Roy survit, mais Jonathan Roy affirme qu’elle mange tranquillement son fonds de roulement . Ce ne sont pas toutes les distilleries qui ont la chance d’avoir un bas de laine, dit M. Roy.

Si rien ne change, des distilleries annonceront leur fermeture d’ici la fin de l’été. On demande au ministère des Finances d’intervenir pour sauver la jeune industrie québécoise des spiritueux.

Dans une consultation menée auprès de ses membres, 70 % des microdistilleries jugent que la plus grande entrave à leur développement est la majoration de la SAQSociété des alcools du Québec sur les ventes à la propriété.