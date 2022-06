L’Avalanche remporte un festival offensif face aux Oilers

Ceux qui s’attendaient à un festival offensif dans la série entre les Oilers et l’Avalanche n’ont sans doute pas été déçus par le premier match.

Un total de 14 buts a été marqué, et la troupe de Nathan MacKinnon a remporté le premier duel par le pointage de 8-6.

Les deux équipes ont utilisé leurs deux gardiens de but.

Les Oilers parce qu’ils ont remplacé Mike Smith par Mikko Koskinen après le sixième but des locaux un peu plus de six minutes après le début du deuxième engagement.

L’Avalanche, car Darcy Kuemper s’est blessé au haut du corps durant la rencontre, qu’il a quittée après septminutes dix-neuf secondes en deuxième période, remplacé par Pavel Francouz.

Ce n’est pas clair à quel moment le partant de l’Avalanche s’est blessé, c’est peut-être même avant la rencontre. Après la pause entre la première et la deuxième période, il a mis presque quatre minutes à revenir sur la patinoire, au grand désespoir de l’entraîneur-chef des Oilers Jay Woodcroft.

Un règlement controversé

Cinq buts ont été marqués lors de l’engagement initial. Les Oilers n’ont mis que 5:04 avant d’inscrire le premier but du match, le 13e d’Evander Kane.

La réplique de l’Avalanche est venue 36 secondes plus tard du bâton de J.T. Compher. Nathan MacKinnon a ensuite donné l’avance aux locaux, mais Zach Hyman a nivelé la marque avec un but dans un sixième match d'affilée, alors qu’il ne restait que 23 secondes à la période.

Les deux équipes pensaient bien retourner au vestiaire à égalité, mais Cale Makar a redonné l’avance aux siens neuf secondes après le but de Hyman.

Les Oilers ont immédiatement demandé la reprise vidéo, car Makar semblait clairement hors jeu. Quand il est entré dans le territoire des Oilers, Valeri Nichushkin n’en était pas sorti.

Les officiels ont cependant jugé que Makar n’avait pas le contrôle de la rondelle lors de son entrée dans la zone adverse, ce qui provoquait un hors-jeu à retardement. Quand Makar a finalement pris possession de la rondelle, son coéquipier était sorti, ce qui a confirmé le but.

Six buts en deuxième

La deuxième période a été aussi folle que la première alors que six joueurs ont touché la cible. Nazem Kadri, Mikko Rantanen, J.T. Compher, avec son deuxième du match, et Andrew Cogliano ont tour à tour marqué. La réplique des Oilers est venue de Ryan McLeod et de Connor McDavid.

Les Oilers, qui avaient été limités à 8 tirs en première période, ont lancé 19 fois sur les gardiens de l’Avalanche. Huit fois sur Kuemper avant que celui-ci ne tire sa révérence, et 11 fois sur Francouz.

Mikko Koskinen a été mis à l’épreuve six fois, il a accordé un but, alors que Smith a été chassé après avoir accordé trois buts sur neuf lancers.

Le retour des Oilers

Les Oilers ont amorcé le dernier tiers en réduisant l’écart à deux buts, grâce au premier des séries de Derek Ryan, puis Ryan Nugent-Hopkins a profité d’une supériorité numérique pour porter le pointage 7-6 en faveur du Colorado.

Gabriel Landeskog a toutefois mis fin aux espoirs des Oilers de revenir avec un but marqué dans un filet désert.