Interdiction d’arroser à Drummondville 

Tôt mardi matin, la Ville a décrété une interdiction de l’utilisation extérieure de l’eau pour l’ensemble de son territoire en raison d’une défaillance du système de traitement de l’eau potable à son usine de filtration. Les municipalités desservies par son aqueduc, dont Saint-Majorique, Saint-Cyrille-de-Wendover et Saint-Germain-de-Grantham sont aussi touchées.

Il est donc interdit d’arroser sa pelouse, de laver son véhicule ou d’utiliser des systèmes d’irrigation mécaniques ou automatiques.

La mairesse de Drummondville Stéphanie Lacoste souligne que la collaboration de la population fera une grande différence quant à un éventuel retour à la normale.

On a eu un coup d’eau rapide et ça a fait brasser le fond de l’eau. C’est la qualité de l’eau qui rentre à l’usine qui est beaucoup plus difficile à traiter. La demande versus ce qu’on est capable de traiter prend plus de temps. C’est pour ça qu’on demande aux citoyens s’il vous plaît de ne pas arroser à l’extérieur pour nous permettre de garder l’eau pour des besoins essentiels , explique-t-elle.

Pour l’instant, les entreprises qui utilisent l’eau à des fins commerciales, comme les lave-autos, ne sont pas affectées par cette mesure. Les citoyens qui se sont fait installer de la tourbe pourront aussi obtenir un permis de la Ville pour pouvoir arroser.

Les jardins et les fleurs peuvent par ailleurs être arrosés à la main avec un boyau muni d'un dispositif à fermeture automatique.

La Ville invite la population à consulter son site web pour suivre l’évolution de la situation.

Avec les informations de Jean-François Dumas