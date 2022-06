Ombudsman : la C.-B. a gardé des prestations sociales fédérales destinées à une famille

Le cas, renommé le dossier des Taylor, démontre que de l’aide financière qui devait être donnée aux grands-parents d’une enfant autochtone handicapée n’a jamais été versée.

Les grands-parents de Jesse étaient admissibles à la prestation pour enfants handicapés pendant qu’ils s’occupaient d’elle, mais ils n’ont jamais reçu l’aide financière fédérale, d’environ 240 dollars par mois. L’argent est plutôt resté entre les mains du gouvernement provincial, chargé de soutenir financièrement la famille.

Une faille dans le filet social qui lie la province et le fédéral a privé depuis 2019 les grands-parents de Jesse d’un total d’environ 7000 dollars. Les Taylor ont commencé à s'occuper de leur petite-fille alors âgée de deux ans en 2013. Jesse est autochtone et vit avec des handicaps physiques et mentaux.

Cette affaire est inquiétante à plusieurs niveaux , a écrit mardi l’ombudsman de la Colombie-Britannique, Jay Chalke dans un communiqué.

« Non seulement les Taylor n'ont pas reçu l'argent qu'ils auraient pu utiliser pour les soins essentiels de leur petite-fille, mais le ministère savait qu'il y avait un problème et a mis beaucoup trop de temps à le résoudre. » — Une citation de Jay Chalke, ombudsman de la Colombie-Britannique

Une plainte en 2019

En vertu de la législation fédérale, le ministère provincial était considéré comme entretenant les soins de Jesse à l'époque, car il accordait toujours un financement provincial aux Taylor. Ainsi, la prestation fédérale pour enfants handicapés a été versée pour soutenir la province et non les grands-parents.

Les Taylor se sont plaints au ministère en 2019. Un membre du personnel du ministère a répondu et a convenu que la situation était problématique , mais ne l'a pas résolue. Une autre réponse de suivi a déclaré que le ministère ne pouvait apporter aucun changement tant que la consultation, les examens et les approbations appropriés n'avaient pas été effectués.

L'ombudsman a quant à lui commencé à enquêter en 2020. Le rapport indique qu'il est rare que l'ombudsman ouvre une enquête et découvre que l'objet de la plainte connaît déjà le problème, mais ne l'a tout simplement pas résolu.

« L'injustice de cette affaire est accentuée par le fait qu'au moment où les Taylor se sont plaints auprès de nous, le ministère avait déjà reconnu qu'il s'agissait d'un problème. » — Une citation de Jay Chalke, ombudsman de la Colombie-Britannique

Un versement rétroactif

Dans ses recommandations, l’ombudsman demande notamment au ministère du Développement de l'enfance et de la famille de verser les fonds de façon rétroactive à la famille ainsi qu’à toutes les autres aux prises avec la même situation depuis 2019.

Selon l'ombudsman, le ministère a accepté ces recommandations et s’engage à réparer ses torts, un geste important d’autant plus que le nombre d’enfants handicapés qui se voient confiés par le gouvernement provincial à des proches aidants est de plus en plus grand et que les enfants autochtones sont surreprésentés.

Pour les familles qui s'occupent d'enfants handicapés, chaque dollar compte, et il n'est pas acceptable que les Taylor et des familles comme la leur aient été lésés à l'époque et se voient seulement, cette année, promettre des fonds qu'elles auraient dû recevoir il y a des années , déclare Jay Chalke.

Avec des informations de Sophie Chevance