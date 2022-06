Une première bande-annonce pour le Pinocchio de Disney+

Cette date de sortie coïncide avec le second Disney+ Day, un événement promotionnel annuel qui permet au géant du divertissement de présenter les nouveautés qui se trament chez ses différents studios et propriétés intellectuelles : Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic…

Pinocchio est réalisé par Robert Zemeckis, qui avait expérimenté différentes approches du cinéma d’animation par le passé, notamment dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, Boréal Express et Un conte de Noël.

Avec son plus récent film, le réalisateur oscarisé renoue avec la vedette de deux de ses plus grands succès en carrière, Forrest Gump et Seul au monde (Cast Away). Tom Hanks y incarne le doux et candide menuisier Gepetto, qui se confectionne un fils à même un morceau de bois.

Le rôle-titre est interprété par Benjamin Evan Ainsworth, un Britannique de 13 ans qu’on a pu voir dans une autre production diffusée par Disney+, Flora & Ulysse.

À noter qu’en décembre de cette année sortira sur Netflix une autre adaptation inspirée du conte italien du 19e siècle, un long métrage d’animation image par image qu’a coréalisé le cinéaste mexicain Guillermo del Toro.