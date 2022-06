Nuits d’Afrique : Tiken Jah Fakoly, vedette d’un festival en pleine polémique

Le Festival international Nuits d’Afrique a dévoilé mardi une programmation marquée par la venue annoncée des vedettes africaines Tiken Jah Fakoly et Femi Kuti lors d’une conférence de presse pendant laquelle Lamine Touré, le fondateur du festival, est revenu sur la polémique déclenchée par la nomination de Mélissa Lavergne comme porte-parole .

Vendredi, deux jours après sa nomination comme porte-parole, la percussionniste Mélissa Lavergne a renoncé à ce rôle à la suite de vives critiques exprimées sur les réseaux sociaux.

Très ému, Lamine Touré a rappelé les raisons qui l'avaient poussé à choisir Mélissa Lavergne comme porte-parole, un rôle déjà tenu par le passé par des personnes n’ayant pas de racines africaines, comme Chantal Jolis, Francine Grimaldi ou encore Louise Forestier.

J’ai demandé à Mélissa d’être porte-parole parce qu’elle est tellement sincère avec nous et qu’elle nous respecte, et pas seulement parce qu’elle joue des percussions , a expliqué celui qui s’est dit grandement surpris par les réactions suscitées.

Il estime que les personnes qui ont critiqué son choix l’ont fait non pas par respect, mais par ignorance .

« Ce sont des gens qui n’ont pas compris le mandat de Nuits d’Afrique. [...] Le festival n’a pas de couleur, il est pour tout le monde. [...] Blancs, noirs, rouges, jaunes, verts. » — Une citation de Lamine Touré

J’ai déjà présenté du reggae chinois , a-t-il ajouté, pour démontrer l’ouverture de son festival.

Pour lui, les critiques viennent surtout de personnes jeunes, qui n’étaient même pas nées lors de la création du festival en 1986. À un moment donné, ils vont comprendre , a-t-il conclu, philosophe.

L’artiste et l'entrepreneur social Ricardo Lamour faisait partie des personnes opposées à la nomination de Mélissa Lavergne comme ambassadrice de Nuits d’Afrique.

Il y a un déficit de représentativité des personnes issues des communautés [noires] dans l’espace québécois, alors si un festival s’appelle Nuits d’Afrique, pourquoi on en arrive à ce choix-là?

Tiken Jah Fakoly et Femi Kuti en concert

Côté programmation, le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly et le musicien nigérian Femi Kuti ouvriront respectivement les volets intérieur et extérieur de l’événement, qui se tient du 12 au 24 juillet.

Pour le premier, grand ambassadeur de la musique africaine dans le monde, ce sera ses retrouvailles avec le public montréalais, le 13 juillet au MTelus.

Le festival a recruté d’autres artistes de renom pour sa programmation intérieure, dont Lindigo (Île de la Réunion), Moktar Gania et Gnawa Soul (Maroc) et Fabiana Cozza (Brésil).

Femi Kuti et Madé Kuti, fils et petit-fils de la légende de l’afrobeat Fela Kuti, feront résonner l’héritage sonore familial avec le groupe The Positive Force. Le spectacle aura lieu le 19 juillet sur la scène TD – Radio-Canada.

Parmi les autres artistes et formations de la série des grands événements extérieurs, on compte La Mambanegra (Colombie), Cheikh Ibra Fam (Sénégal) et Yemi Alade, notamment.

Cette année, Nuits d’Afrique a décidé de voir les choses en grand avec deux scènes en plein air, au lieu d’une comme les années précédentes.

La Québécoise Joyce N’Sana, l’une des Révélations Radio-Canada 2021-2022, montera sur la scène extérieure Loto-Québec le 21 juillet, dans le cadre d’une série de spectacles intitulée Rythmes au féminin.

Le Village des Nuits d’Afrique, qui s’étendra dorénavant du parterre du Quartier des spectacles à la nouvelle Esplanade tranquille, dans le quadrilatère formé des rues Ontario, Sainte-Catherine, Saint-Urbain et Clark, sera animé jour et nuit avec de nombreux spectacles et activités gratuites du 19 au 24 juillet.

Les billets pour les spectacles intérieurs du festival sont disponibles en ligne sur le site de l’organisation  (Nouvelle fenêtre) .