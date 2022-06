Décriminalisation de la possession de certaines drogues, le premier pas d’un long chemin

L’annonce de la décriminalisation de la possession de petites quantités de certaines drogues dès l'an prochain en Colombie-Britannique est un pas dans la bonne direction pour beaucoup d'intervenants du milieu. Il ne représente toutefois, selon eux, que le début d’une série d’actions à mettre en place afin d’arrêter l’hécatombe des surdoses, qui fait plus de six morts par jour dans la province.

Leslie McBain plaide pour que vivent les consommateurs de drogues depuis que son fils Jordan est mort d’une surdose en 2014. La figure inlassable du mouvement et cofondatrice de Moms Stop the Harm, parle d’une annonce historique , le fruit d’années d’activisme. Nous avons besoin de cette exemption, [...] cela [évitera] le système de justice pénale aux personnes qui transportent de petites quantités , dit-elle.

Mais passé ces réjouissances, le seuil de 2,5 grammes soulève des inquiétudes.

« C'est une quantité qui a été décidée par le système de justice pénale et le gouvernement fédéral sans beaucoup de consultation avec les consommateurs de drogues. » — Une citation de Leslie McBain, cofondatrice, Moms Stop the Harm

Avec pour conséquences, prévoit-elle, que les consommateurs seront forcés d’aller chercher des drogues plus d’une fois par jour. Et avec l'approvisionnement toxique, plus vous accédez à cet approvisionnement, plus les chances d'avoir une très mauvaise expérience, une surdose ou la mort sont grandes .

Leslie McBain, cofondatrice de "Moms Stop the Harm", a perdu son fils Jordan Miller d'une surdose en 2014. Elle affirme que la clé du succès dans le traitement des dépendances est d'offrir des choix. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Lorna Bird, présidente du groupe de défense des droits des toxicomanes à Vancouver VANDU, n'arrive pas à croire que le seuil soit si bas et parle d'une grande déception. Cette quantité de 2,5 grammes représente juste le déjeuner pour de nombreux consommateurs, assure-t-elle, précisant que les doses sont souvent vendues par 3,5 grammes.

L'activiste milite depuis 18 ans à VANDU et assure qu'il y avait de grands espoirs dans la communauté d'utilisateurs de drogues qui pensaient enfin être écoutés . Malheureusement, le slogan rien sur nous, sans nous n'est à nouveau pas respecté, selon elle.

Lorna Bird explique qu'elle aurait été satisfaite si le seuil avait été de 4,5 grammes. Nous nous sommes assis dans de nombreuses réunions [...] et avons discuté de cela et, vous savez, nous avons pensé qu'ils étaient d'accord . Désormais, elle ne pense pas que le seuil sera augmenté à l'avenir.

Dans un communiqué, le Conseil de justice des Premières Nations de la Colombie-Britannique se réjouit de l’annonce, mais regrette lui aussi le seuil de 2,5 grammes qui semble axé sur le contexte urbain et n'a pas pris en compte la crise actuelle dans les communautés éloignées . Le président, Doug White, dit espérer voir le seuil relevé à 4 grammes pour un usage personnel dès que possible.

Un besoin en drogues sécuritaires

La cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, a quant à elle félicité les gouvernements pour cette étape qui permettra l’accession aux services sans stigmatisation même si d'autres réformes des politiques en matière de drogue seront nécessaires.

Elle juge néanmoins que cela ne sauvera pas des vies et qu’il faut rapidement augmenter et étendre l'approvisionnement sûr et réglementé, et le faire en dehors d'un modèle de prescripteur .

Pour Leslie McBain, la priorité est d’arrêter les décès et de fournir des soutiens en matière de santé mentale et de santé physique ainsi qu’un approvisionnement de drogues sûres, légales et réglementées afin que les gens ne meurent pas avant d'avoir pu accéder à ces services .

Dave, à gauche, est ambassadeur de rue pour SAFER, une initiative pilote qui offre des drogues sécuritaires à une centaine de personnes, à Victoria. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Elle explique que les modèles actuels de prescription de drogues sécuritaires fonctionnent dans la province. Les personnes qui ont accès à l'approvisionnement plus sûr peuvent se stabiliser [...] lorsqu'elles savent que les drogues qu'elles reçoivent sont sans danger. Je pense que c'est la voie à suivre .

Moms Stop the Harm, dit-elle, souhaite également que des options non médicalisées, telles que des clubs de compassion, soient mises en place, car beaucoup de consommateurs ont eu de mauvaises expériences avec des professionnels de la santé.

Pour Brian Conway, directeur médical au Centre des maladies infectieuses de Vancouver, le détail de l’application de cette exemption sera déterminant en termes de succès ou d’échec et espère que le programme qui sera mis en place sera le meilleur qu’il puisse être pour la population [desservie] .

Même s’il considère cette annonce comme une bonne nouvelle , il explique que la décriminalisation de fait existait déjà, car il est très rare que des personnes en possession de petites quantités de drogues aillent en justice.

L'intérêt est néanmoins selon lui d’ouvrir la porte à la déstigmatisation et à l’implication des consommateurs de drogues dans des systèmes d’aide en termes de santé, de logement, ou encore de nourriture.

Il s’agit de faire un effort de vente pour les personnes vulnérables souvent complètement déconnectées du système . Mais pour Brian Conway, s’il n’y a pas de réduction des surdoses, il faudra revoir le système au bout d’un an.

Un seuil qui convient à la police

Ghalib Bhayani, président du comité antidrogue de l'Association des chefs de police de la Colombie-Britannique, explique que son organisation soutient la décriminalisation de la possession de 2,5 grammes, afin de réduire la stigmatisation et d'orienter les individus vers des systèmes de santé.

La période de préparation de huit mois pour la mise en œuvre du programme, d'ici le 31 janvier 2023, sera un peu longue, dit-il, car il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine de la formation, de l'engagement et de la sensibilisation communautaire.

Selon lui, la proposition initiale de 4,5 grammes soulevait d'importantes préoccupations en matière de sécurité publique, notamment la prolifération de groupes criminels organisés et l'augmentation des possibilités de trafic de drogue . Il assure que la quantité moyenne trouvée par différents services de police dans la province se trouvait en dessous de 2 grammes.

« C'est un changement culturel. C'est vraiment ça. C'est le premier du genre au Canada. » — Une citation de Ghalib Bhayani, président du comité antidrogue, Association des chefs de police de la C.-B.

Chaque mois, Lisa Lapointe a la lourde tâche d'annoncer le nombre de morts par surdoses en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Lisa Lapointe, coroner en chef de la province, pense quant à elle que la mise en place de cette exemption sera très intéressante et salue le début d'un changement pour vraiment reconnaître qu'il s'agit d'un problème médical [...] après des décennies d'une politique de punition, de stigmatisation, et de criminalisation .

Elle comprend que cette annonce puisse effrayer de nombreuses personnes au Canada, mais explique que la crise est urgente. La coroner se demande néanmoins si la discrétion accordée aux policiers pourrait être teintée de préjugés sur le terrain, notamment dans des communautés plus petites que Vancouver.

« Je ne m'attends pas à voir un changement significatif parce que les gens continuent d'acheter des drogues toxiques. [...] La seule chose qui va sauver des vies à court et à long terme, c'est un approvisionnement en drogues sécuritaires. » — Une citation de Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique

Chaque mois, Lisa Lapointe est celle qui, en Colombie-Britannique, a la lourde tâche d'annoncer le nombre de morts. En tant que coroner, elle se rend sur les lieux des décès, et parle avec les familles qui vivent des deuils qui auraient pu être évités, dit-elle.

Il y a tellement de peine , déplore-t-elle.

Avec les informations d’Alexandre Lepoutre, l’émission BC Today, Catherine Dib, Renée Filippone, l'émission The Current