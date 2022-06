Sylvie Beaumont doute de la pertinence de la Table de concertation sur l’aluminium

Elle se questionne sur le rôle de la table de concertation mise sur pied par l'ancienne mairesse de Saguenay, Josée Néron, en novembre 2020.

Sincèrement, j’en viens à évaluer la pertinence de cette table-là , a souligné la mairesse Beaumont, en entrevue à Place publique, mardi.

« C’est bien certain que pour Ville d’Alma, les enjeux sont quand même importants par rapport aux investissements de Rio Tinto, alors pour moi, est-ce que c’est intéressant d’être assise à cette table-là? Je pourrais dire que pour le moment, je ne vois pas nécessairement de grands avantages à y être. » — Une citation de Sylvie Beaumont, mairesse d’Alma

Son prédécesseur, Marc Asselin, siégeait à la table. La semaine dernière, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a indiqué qu’une rencontre de la table sera organisée prochainement, après avoir été critiquée par l’Équipe du renouveau démocratique (ERD).

Julie Dufour et Sylvie Beaumont ont d’ailleurs échangé sur l’avenir de cette instance, mercredi dernier, en marge du passage du président de l’Union des municipalités du Québec dans la région.

La dernière rencontre de la table de concertation s’est tenue cet été. Le conseiller municipal Kevin Armstrong a été désigné pour remplacer la nouvelle mairesse de Saguenay, qui a cédé sa place à la table.

En entrevue à Place publique, lundi, la mairesse Dufour a mentionné que cette instance représentait à ses yeux un dédoublement.

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Rencontre convoquée par Andrée Laforest

La mairesse d’Alma s’est toutefois dite ravie de l'invitation lancée par la ministre responsable de la région Andrée Laforest pour discuter le 17 juin en présence de Rio Tinto de la situation de l’aluminium et de ses perspectives d’avenir pour la région.

Elle croit qu'être à la table avec les décideurs fera une différence pour Alma.

Je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir être assise à la même table que Rio Tinto et aussi du gouvernement en place à l’heure actuelle. Je trouve que la formule que madame Laforest nous offre, elle est extrêmement intéressante. J’aime beaucoup pouvoir m’asseoir à la table des gens qui sont les décideurs , a-t-elle souligné.

Les autres députés caquistes ainsi que les préfets des quatre MRCMunicipalité régionale de comté de la région ont également été invités à la rencontre avec Rio Tinto, en plus de la mairesse Julie Dufour.

Les députés bloquistes Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe ont d’ailleurs réclamé mardi d’être invités à la rencontre du 17 juin.

Ils estiment que le projet de Zone d’innovation de l’aluminium du futur est compatible avec la création de l'observatoire indépendant réclamé par les deux bloquistes.

Ce n’est pas compliqué, cet observatoire serait un outil d’information pour les citoyennes et les citoyens, les entreprises et les élus, même pour l’industrie tout entière. Chaque année, à la même période, les gens sont inquiets de la gestion des eaux, des investissements et de l’emploi chez nous , a souligné le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, par voie de communiqué.

Pour sa part, le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a eu l'information comme quoi il serait invité officiellement. Il n'entend toutefois pas prendre part à ce qu'il qualifie de congrès de la CAQ 2.0.

Avec les informations de Michel Gaudreau