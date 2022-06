Une bourse pour la création de mangas lancée au Québec 

Outiller ceux et celles qui aspirent à écrire des mangas, c’est le but de la toute première bourse destinée à la création de mangas au Canada que viennent de lancer Les Librairies O-Taku, spécialisées en mangas, en collaboration avec le Festival BD de Montréal.

Le monde des mangakas, comme on appelle les auteurs et autrices de mangas, reste très largement dominé par le pays du Soleil levant, mais de plus en plus de personnes non japonaises parviennent à faire éditer leurs histoires.

C’est notamment le cas du Français Tony Valente, créateur de la populaire série de mangas Radiant, qui écrit et dessine à Montréal, où il est installé.

Avec leur nouvelle bourse, Les Librairies O-Taku espèrent repérer et encourager les mangakas en devenir au pays. La bourse ne se veut pas juste un véhicule pour identifier et récompenser des talents émergents, mais aussi pour les outiller au métier d’écrivain , explique Vanessa Flores, directrice marketing des Librairies O-Taku.

Des mangas de plus en plus lus au Québec

Il faut dire que le contexte est particulièrement porteur, puisque les ventes de mangas ont explosé au Québec pendant la pandémie. L’an dernier, elles ont grimpé de 85,8 %, selon les chiffres du Bilan Gaspard de 2021. Les Librairies O-Taku, qui possèdent une boutique à Montréal et qui sont partenaires de sept autres points de vente au Québec, ont quant à elles enregistré des hausses allant de 35 % à 40 % en 2020 et en 2021.

Cette popularité est également nourrie par la diffusion d’animes par Netflix et le succès du film Demon Slayer the Movie: Mugen Train.

Les mangas accrochent l’attention des lecteurs et des lectrices grâce à la facilité avec laquelle on peut les lire, à leur déclinaison en plusieurs tomes qui permettent de suivre des personnages sur une longue durée et à leur variété. Peu importe l’âge ou le sexe, tout le monde peut trouver un manga qui va lui plaire, souligne Vanessa Flores. Et c’est un univers moins dichotomique que les comics américains : les bons ne sont pas parfaits, ils ont des défauts et des défis à dépasser.

La création de la bourse a d’ailleurs découlé de la pandémie. Pendant cette période, on a remarqué un engouement, chez les lecteurs de BD, pour se lancer dans un aspect plus créatif de leur passion, que ce soit l’écriture ou le dessin , raconte-t-elle.

Quelques personnes nous ont approchés pour nous demander de l’aide avec leur projet, poursuit-elle. Nous nous sommes dit : "Au lieu d’aider une ou deux personnes, pourquoi on ne créerait pas une bourse? Et pourquoi ne pas approcher le Festival BD de Montréal?"

Les libraires O-Taku sont spécialisées en magas. Photo : Les librairies O-Taku

De l’argent, mais aussi du mentorat à gagner

Les candidats et candidates à la bourse ont jusqu’au 31 août pour postuler en envoyant un manga de 20 à 25 pages. Un jury composé de l’autrice et sociologue Valérie Harvey, qui a quitté le Québec pour le Japon, des bédéistes Dez et Nunumi, ainsi que de plusieurs éditeurs et éditrices départagera la personne gagnante ainsi que les deux finalistes, dont les noms seront annoncés au mois de novembre lors du Salon du livre de Montréal.

En plus de remporter des prix allant de 200 à 500 dollars, ces trois personnes bénéficieront de six heures de mentorat avec des spécialistes pour apprendre à mieux rythmer leurs histoires ou encore à donner de la profondeur à leurs personnages, mais aussi d’une rétroaction sur leur travail de la part de maisons d’édition.

Le gagnant ou la gagnante se verra aussi offrir un voyage à Paris pour assister en 2023 au salon sur la culture japonaise Japan Expo et y rencontrer l’équipe éditoriale de la maison d’édition Glénat, qui publie notamment des mangas.