L’inflation au menu d’une rencontre de Biden avec le patron de la Fed

Joe Biden a reçu mardi pour un rare entretien le patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, sur fond d'inflation galopante, et sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a fait son mea culpa pour n'avoir pas anticipé cette hausse des prix forte et durable.

Le démocrate de 79 ans a discuté de sa « plus grande priorité : répondre à l'inflation pour réussir la transition d'une économie de reprise à une croissance soutenue » et durable avec M. Powell et Mme Yellen dans le bureau ovale.

Joe Biden a estimé, dans une courte déclaration à la presse, que les membres de la banque centrale étaient totalement concentrés sur le contrôle des prix qui est, avec le soutien à l'emploi, leur mission.

Jerome Powell n'a pas pris la parole devant les journalistes, et la Fed, contactée par l'AFP, n'a pas souhaité donner d'autres précisions.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a de son côté reconnu, en fin de journée, n'avoir pas anticipé, en 2021, la vigueur de cette flambée des prix : Je me suis trompée, alors, sur le chemin que prendrait l'inflation , a-t-elle déclaré sur la chaîne CNN.

Nous devons combattre l'inflation [...] [et] préserver les progrès réalisés sur le marché du travail , a-t-elle souligné.

C'en est cependant fini des chiffres record en matière de gains d'emploi et de croissance économique, qui étaient liés à la reprise économique, a-t-elle prévenu : Nous envisageons une croissance régulière et stable et une baisse de l'inflation .

La réunion était inhabituelle, car l'administration Biden est restée généralement à l'écart de la Fed, une institution indépendante.

Mais l'hôte de la Maison-Blanche a assuré que son plan pour contrôler les prix commençait par un postulat simple : respecter la Fed, respecter l'indépendance de la Fed .

Un pied de nez à son prédécesseur Donald Trump qu'il avait accusé, dans une tribune publiée lundi par le Wall Street Journal, quotidien de référence des marchés, d'avoir rabaissé la Fed.

L'ancien président républicain s'en était régulièrement pris, au cours de son mandat, à la Fed en général, et en particulier à Jerome Powell, qui était pourtant son candidat pour diriger la puissante banque centrale et que Joe Biden a choisi de garder à son poste.

Le Sénat américain avait confirmé Jerome Powell le 12 mai pour un second mandat, par 80 voix contre 19.

La Fed a assuré qu'elle ferait tout pour ramener l'inflation dans des limites acceptables.

Elle a commencé à relever avec vigueur ses taux directeurs et devrait continuer.

Cela a pour effet de faire également grimper les taux demandés aux emprunteurs – entreprises et particuliers – par les banques commerciales. Cela tempère la demande et, in fine, les prix.

Un enjeu électoral

L'inflation est du pain bénit pour l'opposition républicaine, à quelques mois des élections législatives de mi-mandat qui risquent de coûter aux démocrates leur très mince majorité dans les deux Chambres du Congrès.

Quoiqu'en disent Biden et les démocrates, l'économie décline constamment sous leur houlette pendant que les familles peinent à s'acheter quoi que ce soit, de l'essence comme de la nourriture , a commenté mardi la présidente du Comité national républicain (RNC), Ronna McDaniel.

Le phénomène de flambée des prix, attisé par la guerre en Ukraine et portant aussi les marques du redémarrage parfois chaotique de l'activité économique après la pandémie de COVID-19, est mondial.

Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en mai, à 8,1 % sur un an, selon une statistique publiée mardi.

Pour toutes les banques centrales mondiales, l'équation est délicate : il faut calmer les prix sans étrangler la croissance et faire flamber le chômage.

Aux États-Unis, les économistes s'attendent à ce que l'économie américaine florissante, dont Joe Biden se vante à la moindre occasion, ralentisse considérablement d'ici la fin de l'année.

Les experts surveillent aussi de près les comportements des ménages américains. Ces derniers puisent désormais dans leurs économies pour continuer de consommer, ce qui soutient la première économie mondiale, du moins jusqu'ici.