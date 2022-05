Yannick Nézet-Séguin, conseiller artistique du nouveau film de Chloé Robichaud

Chloé Robichaud a débuté mercredi dernier le tournage de son troisième long métrage Les jours heureux, dans lequel l’actrice principale Sophie Desmarais incarne une cheffe d’orchestre. Pour rendre son film plus réaliste et crédible, la réalisatrice s’est trouvé un complice et un allié de taille : Yannick Nézet-Séguin, qui est le conseiller artistique du projet.

C’est la première fois que le chef d’orchestre québécois, notamment à la tête de l'Orchestre métropolitain (OM), porte ce chapeau. Les jours heureux met en scène Sophie Desmarais dans le rôle d'Emma, une jeune cheffe d’orchestre qui entretient une relation toxique avec son père, qui est aussi son agent.

Il y a deux ans, la première chose que j’ai faite a été de l’approcher, car j’avais des questions sur le personnage de la cheffe d’orchestre et que je voulais lui parler du scénario, raconte Chloé Robichaud. On a bien cliqué et c’est lui-même qui m’a dit : "as-tu besoin de quelqu’un pour coacher Sophie et d’un orchestre?"

La cinéaste a bien sûr répondu oui, pour le plus grand bonheur de Yannick Nézet-Séguin, qui déplorait un manque de réalisme dans les rares films de fiction qui mettent en vedette un orchestre.

Chloé a eu l’extraordinaire idée et l'intelligence de me contacter dès le début, dit-il. Je ne pense pas que ce degré de détails ait été beaucoup atteint dans un film : comment répète un orchestre, comment les gens se relient dans un orchestre…

Un Yannick Nézet-Séguin très investi

Relire les scènes, valider les détails, donner des indications aux musiciens et musiciennes de l’OM qui apparaissent dans le film et même diriger l’orchestre lors de certaines scènes pour accorder une pause à Sophie Desmarais… L’implication de Yannick Nézet-Séguin est constante, cette portion représentant une vingtaine de minutes du film.

« Yannick est très à l’écoute et connaît bien le scénario. Il sait ce qu’il faut aller chercher dans les musiciens, on a une belle complicité. » — Une citation de Chloé Robichaud, réalisatrice

Il participe aussi au choix des musiques. Au fil du film, Emma, qui ne se laissait pas aller à l’émotion, apprend à plonger un peu plus à l’intérieur d’elle-même, explique Chloé Robichaud. La musique permet de parler de cette transition vers une cheffe moins dans la technique et plus dans l’émotion.

Emma nouant une histoire d’amour avec une musicienne de l’orchestre, Chloé Robichaud s’est aussi intéressée au vécu du chef d’orchestre vedette, qui est lui-même en couple depuis longtemps avec un musicien de l’OM.

Renforcer la crédibilité de Sophie Desmarais

Autre contribution de Yannick Nézet-Séguin : aider Sophie Desmarais à incarner son personnage de manière crédible.

Pour cela, il faut savoir compter les temps, les placer aux bons endroits, les habiter et leur donner un sens, mais aussi savoir quels instruments regarder, dit-il. Cela a demandé beaucoup d’étapes.

Les chefs Nicolas Ellis et Kensho Watanabe l’ont épaulé dans ce travail.

Je suis sidéré par les progrès de Sophie , affirme Yannick Nézet-Séguin, qui, pour la guider, reste près de la caméra pendant le tournage, qui a débuté à la salle Pierre-Mercure de l’Université du Québec à Montréal.

Pour accomplir sa mission de mentor au mieux, il s’est livré à une certaine introspection, se replongeant à l’époque où il avait le même âge qu’Emma.

C’est une jeune cheffe et il y a des fois où on est un peu gauche et où on peut avoir des émotions plus tendues. Et toutes ces émotions se transmettent dans la direction d’un orchestre.

Sylvain Marcel aux côtés de Sophie Desmarais

Le rôle de Patrick, le père, devait être tenu par Christian Bégin, mais c’est finalement Sylvain Marcel, qu’on a pu voir en copie de René Angélil dans le film Aline, qui a intégré la distribution.

C’est un personnage qui a beaucoup de nuances. Il peut être très dur, mais aussi très humain soudainement, explique Chloé Robichaud. Et Sylvain Marcel est capable de tellement de contrastes.

Nour Belkhiria, Maude Guérin, Yves Jacques, Vincent Leclerc, Katherine Levac et Jean-Philippe Baril-Guérard seront également à l’affiche du film.

Cela fait six ans que la cinéaste à qui l’on doit Sarah préfère la course et Pays pense à faire ce film sur une jeune femme qui tente de s’épanouir et de devenir la cheffe d’orchestre qu’elle ambitionne d’être malgré l’emprise que son père entretient sur elle.

Quand le mouvement #MoiAussi est arrivé, on s’est plus mis à parler de la toxicité dans les relations amoureuses. Très souvent, la toxicité des liens familiaux en est la genèse, la violence prend racine dans les familles.

Chloé Robichaud se laisse une liberté quant à la forme exacte que prendra l’histoire. Un film s'écrit au scénario, puis au tournage puis au montage.

Les jours heureux prendra l’affiche en 2023.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.