Grippe aviaire : vigilance au parc de l’île-Bonaventure-Rocher-Percé

Selon Rémi Plourde, directeur du parc, 50 carcasses de fous de Bassan ont été retrouvées dans le secteur de Percé jusqu'à maintenant.

L’équipe surveille tous les jours l’évolution de ce phénomène. Il y a quelque chose de préoccupant, admet le directeur, mais on est aux aguets.

La grippe aviaire ou l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) pourrait être la cause de la mort de nombreux oiseaux un peu partout dans le golfe au cours des dernières semaines.

Pour en avoir le coeur net, quatre spécimens ont été envoyés pour analyse dans un laboratoire du Centre québécois sur la santé des animaux sauvages.

Des gens qui ne craignent pas le temps frais profitent de l'excursion pur admirer le rocher Percé et faire le tour de l'île Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Une trentaine de visiteurs étaient déjà présents lors de la première journée de l'ouverture.

La direction du parc prend des précautions pour qu'ils puissent continuer à observer les oiseaux de l'île Bonaventure de façon sécuritaire.

À titre préventif, on informe la clientèle des mesures qu’on a prises pour garder une distance avec la colonie, explique Rémi Plourde. Il y a beaucoup d'endroits où on est à bonne distance, mais là où c’est plus rapproché, on a retranché des clôtures ou fermé un secteur de sorte que les gens puissent continuer à avoir accès à la colonie sans risque.

Les résultats de l'analyse des oiseaux seront connus d’ici la fin de la semaine.

Aux Îles-de-la-Madeleine, près d'un millier de fous de Bassan ont été trouvés morts sur les plages dans les deux dernières semaines.

Avec les informations de Bruno Lelièvre