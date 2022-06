De bonnes relations entre les Cris et les Innus de Mashteuiatsh

Lors d’une rencontre tenue vendredi dernier, les représentants de la communauté de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, et de la Nation crie d’Eeyou Istchee, dans le Nord-du-Québec, ont réaffirmé que leur relation était solide.

C’est ce qu’indique un communiqué de presse transmis aux médias mardi après-midi.

Le chef du conseil de bande de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, et la grande cheffe de la Nation crie, Mandy Gull-Masty, ont souligné l’importance d’une entente commune de collaboration signée en juin 2018, dont la mise en oeuvre se poursuit.

L’objectif de la rencontre était de présenter l’avancement des travaux des divers comités. Des efforts ont cours notamment pour convenir d’un nouveau régime forestier avec le gouvernement du Québec sur une zone partagée entre les Cris et les Pekuakamiulnuatsh.

Des pourparlers ont aussi eu lieu concernant un protocole d’entente sur le développement économique et une entente sur les activités traditionnelles et de la faune.

Cette rencontre avec nos frères et soeurs cris a été positive et nous prouve que les liens entre nos nations sont toujours forts. Les activités pour déployer l’entente sont bien entamées et d’autres rencontres seront organisées dans les prochains mois pour poursuivre les travaux , a révélé le chef des Pekuakamiulnuatsh, Gilbert Dominique.

La grande cheffe de la Nation crie d’Eeyou Istchee, Mandy Gull-Masty, a enchaîné dans le même sens. Les efforts et les contributions qui ont mené à cet accomplissement historique entre nos nations doivent être poursuivis et soutenus continuellement , a-t-elle ajouté.

L’entente de 2018 prévoit notamment que chaque nation reconnaît la souveraineté de l’autre sur son territoire. Cette affirmation mutuelle est accompagnée d’une reconnaissance du titre aborigène des Pekuakamiulnuatsh sur le Nitassinan, le territoire ancestral des Innus, mais aussi d’une reconnaissance de droits ancestraux de familles cries dans la zone partagée.

Les chefs d’Oujé-Bougoumou, Curtis Bosum, et de Mistissini, Thomas Neeposh, ont aussi pris part aux discussions, ce dernier par vidéoconférence.

La Nation crie d’Eeyou Istchee comporte onze communautés situées principalement dans le Nord-du-Québec et comprend les terres de la rive est de la baie James et du sud-est de la baie d’Hudson. Pour sa part, Mashteuiatsh compte 849 membres, dont plusieurs sont établis directement dans la communauté située sur les berges du lac Saint-Jean, près de Roberval.