Nouvelle accusation de viol contre le chanteur Jacob Hoggard

Le jury au procès pour viol du musicien, qui a débuté au début mai, n'a donc jamais été mis au courant de l'existence d'une autre plaignante avant d'entrer dans ses délibérations à 15 h 10 mardi après-midi.

La plus récente plaignante était âgée de 19 ans au moment des faits allégués. L’avocate de Jacob Hoggard a déjà confirmé par courriel à CBC que son client rejetait les allégations.

Attention : cet article pourrait choquer certains lecteurs.

Selon des documents de cour que CBC a obtenus, l'agression présumée est survenue le 25 juin 2016 ou autour de cette date. Le groupe Hedley offrait un concert lors de la fête de la rentrée dans la localité située à 300 km de Sudbury.

Dans une entrevue exclusive accordée à CBC, la plaignante affirme que le chanteur a utilisé la force pour la maîtriser dans une chambre d'hôtel du Comfort Inn de Kirkland Lake.

Il savait ce qu'il faisait était illégal mais il l'a fait de toute façon , explique la femme de 25 ans qui vit aujourd'hui en Colombie-Britannique. Son identité est protégée par une ordonnance des tribunaux.

Après avoir porté plainte à la police en février dernier, la plaignante s'est dite soulagée d'avoir pris les devants pour que le chanteur soit imputable de ses actes.

En cour le 4 août

Dans un courriel, l'avocate de Jacob Hoggard, Megan Savard, affirme que son client rejette de telles allégations.

M. Hoggard est innocent , écrit Me Savard, qui a refusé une demande d'entrevue de CBC. Il compte plaider non coupable; il n'a aucun autre commentaire à ajouter, puisque l'affaire est maintenant devant les tribunaux.

Jacob Hoggard devra comparaître devant le tribunal de Kirkland Lake le 4 août prochain.

L'identité de la plaignante, qui vit maintenant en Colombie-Britannique, est protégée par une interdiction de publication ordonnée par le tribunal. Photo : Radio-Canada / Judy Trinh/CBC News

En juin 2016, la plaignante, qui était une admiratrice du groupe Hedley, espérait rencontrer Jacob Hoggard pour parler de musique et jouer de la guitare avec lui. Elle soutient qu'elle a en revanche été violée et humiliée.

Je n'étais pas consentante à avoir des relations sexuelles avec lui. Je lui demandais sans cesse qu'il arrête , dit-elle en se souvenant de l'agression alléguée.

Je me sentais impuissante , continue-t-elle.

Discrétion de la police

Selon la Police provinciale de l'Ontario (PPO), Jacob Hoggard s'est rendu à la police le 2 mars 2022 accompagné de son avocate au poste de South Porcupine à Timmins, à 140 km à l'ouest de Kirkland Lake. Il a été arrêté, mis en accusation et libéré sous la promesse de revenir devant les tribunaux.

Bien que M. Hoggard soit nommé dans les documents de cour, la PPOPolice provinciale de l'Ontario a choisi de ne pas l'identifier dans son communiqué de presse à l'époque, lorsqu'elle a écrit qu'un homme de 37 ans originaire de Vancouver faisait face à des accusations d'agression sexuelle pour des faits qui remontent à 2016.

La plaignante a donné à CBC des courriels qui montrent qu'elle avait pourtant demandé à la PPOPolice provinciale de l'Ontario de nommer le chanteur dans le communiqué en question. Un détective lui a dit qu'il ne voulait pas divulguer son identité dans le but de la protéger. La plaignante, qui ne vit plus en Ontario, n'est pas nommée dans les documents en question.

Or, les policiers affirment que la décision de ne pas identifier l'artiste a été prise après consultation avec la haute direction du corps de police.

L'identité et la sécurité de la présumée victime étaient plus importantes , explique dans un courriel Bill Dickson, le responsable des médias à la PPOPolice provinciale de l'Ontario . Le profil ou l’emploi de l'accusé n'ont pas été des facteurs déterminants dans la décision.

Me Savard a refusé de répondre aux questions de la CBC au sujet de l'arrestation récente de son client. Nous ne plaidons pas nos causes dans les médias et ce cas ne fait pas exception à la règle. Nous dirons ce que nous avons à dire devant une cour de justice , écrit-elle.

Plus forte

La plaignante originaire de Colombie-Britannique a dit à CBC qu'elle avait envisagé de porter plainte à la police dès 2018, lorsque de premières allégations d'inconduite sexuelle ont fait surface dans les médias sociaux lors de la tournée Cageless du groupe Hedley.

En février 2018, bien avant que la CBC ne publie des allégations d'agression sexuelle d'autres femmes visant M. Hoggard, la plaignante a discuté du sujet avec une de ses journalistes. Elle avait finalement décidé de ne pas partager son histoire.

Cela fait longtemps que j'aurais dû le rapporter aux autorités, mais j'étais inquiète que personne ne me croie à cause de sa célébrité.

Depuis le viol allégué, la femme dit avoir complété ses études collégiales et ajoute avoir trouvé réconfort dans une nouvelle relation. J'ai le soutien de mon conjoint, cela m'est très bénéfique, je me sens plus forte , dit-elle en précisant toutefois qu'elle a toujours des cauchemars au sujet de ce qui lui est arrivé.

Dans un motel de Kirkland Lake

CBC ne peut pas vérifier de façon indépendante le récit des événements, mais elle confirme que les membres du groupe ont bien séjourné au motel Comfort Inn de Kirkland Lake en 2016. CBC a également vu un égoportait de la femme de 19 ans avec Jacob Hoggard après le concert cette nuit-là.

La plaignante a montré à CBC cet égoportrait pris avec Jacob Hoggard. Elle affirme qu'il a été pris aux petites heures du matin à l'hôtel à Kirkland Lake. Photo : offerte par la plaignante

Le 24 juin 2016, la femme a donc assisté au concert de Hedley au Centre communautaire de Kirkland Lake avec un membre de sa famille. Après le concert, ils ont embarqué dans la fourgonnette qui conduisait des admirateurs à l'hôtel pour y faire la fête avec le groupe. Le membre de la famille qui l'accompagnait a quitté le motel avant la plaignante.

La plaignante affirme qu'elle a bu plusieurs bières avec les membres du groupe autour d'un feu de camp juste derrière l'hôtel. Elle admet qu'elle était ivre lorsque le chanteur l'a menée dans sa chambre.

Une fois à l'intérieur, la femme dit y avoir vu plusieurs guitares et elle souhaitait que Jacob Hoggard et elle en joue ensemble. Elle soutient qu'il lui a répondu qu'elle parlait trop, qu'il lui a pris son téléphone et qu'il l'a violée.

La plaignante ajoute que le chanteur agissait comme s'il la possédait, comme s'il pouvait faire ce qu'il voulait avec elle .

Elle affirme qu'il l'a déshabillée malgré ses efforts pour repousser ses avances et qu'il a pris une photo d'elle nue sans son consentement. Il précise qu'il s'est ensuite déshabillé, laissant voir les tatouages d'un dragon et ce qui ressemble à une panthère sur son corps.

Elle ajoute que le chanteur lui a demandé son âge, qu'elle lui a répondu qu'elle avait 19 ans et qu'elle l'a repoussé lorsqu'il a tenté de l'embrasser. Elle souligne que Jacob Hoggard a tenté de la pénétrer de façon anale mais qu'elle s'est débattue pour l'empêcher de le faire et qu'il l'a alors violée vaginalement.

Je l’ai combattu sans cesse. J'étais immobilisée sous son corps. Il est très fort , poursuit-elle. Elle assure à CBC qu'elle criait pour lui demander d'arrêter.

La plaignante ajoute que le chanteur l'insultait pendant l'agression et qu'il la traitait en alternance soit de sale petite truie ou de bonne fille . Elle souligne qu'il l'a étranglée et qu'il l'a frappée sur les cuisses. Les marques rouges y sont restées durant une semaine , dit-elle.

La femme ajoute qu'elle avait tellement la nausée après le viol présumé qu'elle est allée vomir dans la salle de bain de la chambre.

Lorsqu’elle a voulu prendre une douche, dit-elle, le chanteur lui aurait demandé s'il pouvait uriner sur elle. Elle affirme qu'elle a refusé, mais qu'il l’a fait tout de même. J'étais dégoûtée et triste .

Elle affirme d’ailleurs que M. Hoggard n'a pas utilisé de préservatif.

Je n'étais qu'une fille ordinaire qui voulait rencontrer une vedette de rock pour lui parler de musique , dit-t-elle.

Lorsque le moment de sortir de la chambre est venu, la plaignante affirme que Jacob Hoggard lui a demandé de rester dans la chambre une demie-heure après son départ et de quitter la pièce par la porte patio et non par le corridor.

Elle affirme néanmoins que certains membres du groupe l'ont vu sortir de la chambre. CBC affirme qu'elle a tenté sans succès de corroborer ce qu'elle avance avec d’autres membres du groupe.

La plaignante affirme qu'elle a par la suite brûlé son journal intime dans lequel elle écrivait ses sentiments après le concert dans le but de surmonter son traumatisme.

Elle ajoute qu'elle est allée quelques jours plus tard à une clinique de Kirkland Lake pour y passer un examen de diagnostic des maladies transmises sexuellement, lequel s'est révélé négatif. CBC n'a pas été en mesure de confirmer sa présence à la clinique.

Outre la police, elle ajoute qu'elle a seulement révélé ce qui lui était arrivé à son conjoint, un conseiller en santé mentale et à la CBC. Le conjoint a d'ailleurs confirmé à CBC qu'elle lui avait raconté tout ce qu'il lui était arrivé et qu'il l'a encouragée à aller porter plainte à la police.

La femme précise qu'elle a effacé les vidéos qu'elle avait réalisées lors du concert et à la fête du motel, mais que des souvenirs pénibles refont surface de temps en temps et qu'elle en perd parfois le sommeil.

Ses yeux bleus m'effraient toujours, je me sens humiliée, comme si j'étais un objet , conclut-elle.

Avec les informations de Judy Trinh de CBC