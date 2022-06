Le Yukon espère suivre le mouvement vers la décriminalisation

Brendan Hanley, le député fédéral du Yukon, a toujours soutenu la décriminalisation de la possession de drogue au cours de son mandat de médecin hygiéniste en chef. Il a appuyé le projet de loi C-216, qui a été finalement défait, et salue l’avancée en la matière en Colombie-Britannique.

C’est une grande étape pour la Colombie-Britannique et le Canada. On a attendu longtemps. C’est maintenant comme une invitation pour nous au Yukon de faire pareil. Pour le député, les liens déjà en place avec la Colombie-Britannique pourraient favoriser la mise en place d'une exemption similaire au territoire.

« C’est symboliquement très important parce que l’on peut aller vers un traitement des dépendances comme un problème de santé et pas un problème criminel. » — Une citation de Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

En janvier 2022, le territoire a déclaré l’état d’urgence sur l’usage de drogues illicites après le décès de neuf Yukonnais entre le 3 et le 23 janvier. Brendan Hanley pense que le changement de législation permettrait un changement d’approche nécessaire.

Les gens meurent souvent seuls, sans même un appel à l'aide quand ils sont en situation de surdose, parce qu’ils ont peur d’être arrêtés, et ça se répète, cas après cas, dit-il. Il estime qu’une telle exemption donnerait plus de possibilités et de moyens d’encadrer la consommation de drogue de manière plus sécuritaire pour ceux qui en ont besoin.



Ce point de vue est partagé par la coroner en chef du territoire, Heather Jones. Elle estime que cette mesure est un puissant premier pas pour sauver des vies. Elle qui vit au plus près cette crise et la souffrance qui l’accompagne estime que ce qui fera véritablement la différence pour sauver des vies, c’est un approvisionnement sécuritaire en drogue.

Heather Jones, la coroner en chef du Yukon, estime que l'approvisionnement sécuritaire en drogue peut sauver des vies. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Elle pense aussi que la législation en place isole ceux qui auraient besoin d’aide et les empêche d'accéder à de l’aide et des services qui leur seraient vitaux. Ce changement crée une base pour fournir un soutien réel aux personnes qui consomment de la drogue plutôt que d'augmenter la stigmatisation par la criminalisation.

Le gouvernement du Yukon affirme lui aussi discuter des possibilités d'exemption avec ses partenaires et le gouvernement fédéral afin de supprimer les sanctions pénales pour les personnes qui possèdent certaines substances. Dans le même temps, il indique œuvrer pour faire progresser une série d'initiatives de réduction des méfaits.

Pas suffisant selon des associations

Le Réseau juridique VIH et 27 organismes d’un peu partout au pays, dont le centre Blood Ties Four Directions au Yukon, ont cosigné une lettre dans laquelle ils demandaient aux membres du Parlement de voter en faveur du projet de loi C-216, qui prévoyait, notamment, la décriminalisation de la possession personnelle de drogues illicites et la création d’une stratégie nationale pour répondre à la crise.

Les signataires de la lettre invitent aussi les députés à écouter les experts du domaine qui jugent la mesure annoncée mardi insuffisante. Nous voulons une décriminalisation totale pour tous , indique le document.

« Le fait que le Canada n'envisage pas une action nationale vers la décriminalisation est une honte à ce stade. » — Une citation de Extrait de la lettre de Réseau juridique VIH