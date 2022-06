La Cité francophone : théâtre fermé et spectacles annulés après des inondations

Le théâtre La Cité francophone d'Edmonton et son Café bicyclette sont fermés depuis le 25 mai, à cause d'un refoulement des eaux usées qui a provoqué des dégâts à l'intérieur de l'établissement.

À l’origine du sinistre, le mauvais temps qui a balayé la ville mercredi passé conjuguée à des travaux de la compagnie EPCOR qui intervenait sur le réseau des eaux usées au coin des 88ᵉ Avenue et la 91ᵉ Rue, explique le directeur général de La Cité francophone, Daniel Cournoyer.

Je pense vraiment qu’une combinaison de plusieurs facteurs a fait en sorte que les quatre coins du rez-de-chaussée à La Cité francophone ont été affectés , ajoute-t-il.

Le directeur général de la Cité francophone dit attendre le résultat de l'expertise de la société d'assurances pour déterminer l'ampleur des dégâts. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Il faut dire que le quartier Bonnie Doon est un ancien quartier. Puis on a les égouts combinés, ce qui veut dire que les égouts et l'eau pluviale sont mixés ensemble. Vu l'architecture de La Cité francophone, on est très bas par rapport au niveau de la rue. Avec le blocage qu’il y a eu, nous sommes les premiers à en recevoir [le refoulement des eaux usées] , explique Daniel Cournoyer.

Des dégâts constatés

Beaucoup d'eaux usées se sont infiltrées sous le plancher surélevé du théâtre de la Cité francophone à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Le refoulement des eaux a touché le théâtre plus que les autres locaux. Pour constater l'étendue des dégâts, des morceaux du plancher et des carreaux du revêtement de son sol ont dû être enlevés.

Tout ce qui est égout a fourni de l'eau noire. Évidemment, le volume varie d'un coin à l'autre , constate le directeur de l’établissement.

Si le Café bicyclette doit rouvrir d'ici la semaine prochaine, rien n'est plus sûr pour le théâtre.

« En ce qui concerne le théâtre, c'est un plancher surélevé. L'eau a réussi à entrer dessous. S'il est considéré comme endommagé, il va falloir le refaire. » — Une citation de Daniel Cournoyer, directeur général de la Cité francophone

Des prestations annulées

Face au sinistre, la direction de la Cité francophone s’est résignée à annuler trois spectacles. La suite de la programmation dépendra de l’expertise des assureurs, qui sera effectuée les prochains jours, dit M. Cournoyer.

Je pense qu'on va tout régler d'ici fin juillet au plus tard [...] mais toute location d'ici à la fin juin, sera à évaluer , explique-t-il.

Gérer l’urgence

Trouver un autre lieu de spectacle, déplacer les décors et s'adapter au nouveaux espaces de production, était tout un défi pour la troupe d'UniThéâtre. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Le directeur artistique de l'UniThéâtre, Steve Jodoin, a dû réagir rapidement pour sauver son dernier spectacle à l'affiche le 1er juin.

Quand on a vu qu'il y avait une inondation dans le théâtre de La Cité francophone, on a dû se revirer assez vite parce que nous, on arrive très vite à la présentation du spectacle , indique Steve Jodoin.

Trouver un théâtre assez rapidement n’était pas une mince affaire pour l’équipe d'UniThéâtre à quelques jours seulement de son spectacle On a fait des appels à gauche, à droite. On a passé beaucoup de temps à essayer de voir où on pouvait aller. Heureusement que Workshop West avait le théâtre libre pour ce jour. Alors on s'est déplacé très rapidement , précise-t-il.

Steve Jodoin affirme que son équipe artistique a dû s’ajuster pour installer son décor dans le nouvel emplacement afin de présenter fidèlement le spectacle.

La direction de La Cité francophone déplore les pertes de revenus. Elle continue d'évaluer l'ampleur des dégâts pour déterminer la durée de fermeture de son théâtre et réajuster sa programmation. Celle de juin semble compromise.