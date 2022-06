Des locataires de Winnipeg contestent une hausse de loyer de 14,3 %

Dans les couloirs du 149 Langside à Winnipeg, la peinture a été refaite, les planchers ont été remplacés et les locataires font face à une augmentation de loyer de 14,3 %.

Le gouvernement provincial devra maintenant trancher si la hausse proposée par le propriétaire est justifiée, mais en attendant, les résidents se sentent pris dans un système qu’ils jugent défavorable.

Les inquiétudes de Brendan Devlin et ses voisins de l’édifice du quartier West Broadway ont commencé en ouvrant une lettre de leur propriétaire en février les informant qu’il prévoyait augmenter leur loyer de 22 % à partir du 1er juin.

Quelques objections et péripéties plus tard, les résidents reçoivent finalement une lettre de la Direction de la location à usage d’habitation du Manitoba leur indiquant que leur propriétaire a plutôt fait une demande officielle pour une augmentation de 14,3 %.

Mais que ce soit 14,3 % ou 22 %, l’augmentation est beaucoup trop élevée, selon Brendan Devlin.

Le propriétaire, Onyx Property Management, a effectué en janvier des travaux dans les espaces communs de l’édifice. C’est surtout ce qu'il utilise pour justifier la hausse, selon des documents soumis à la Direction de la location à usage d’habitation.

Les propriétaires du 149 rue Langside à Winnipeg ont récemment refait les planchers, repeint les murs et remplacés les lumières. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Ça n’a rien à voir avec notre qualité de vie, soulève Brendan Devlin. Les murs et les planchers dans nos couloirs étaient en bon état, ce n’était pas nécessaire de les remplacer, surtout pas pendant une pandémie alors que les locataires font face à des circonstances économiques extrêmement difficiles.

J’ai voulu me pincer, raconte Sav Jonsa qui habite aussi l'immeuble. Nous pouvons nous permettre de vivre ici, mais avec cette hausse du loyer ce ne serait pas le cas, du moins pas sans devoir faire certains sacrifices.

« Nous vivons ici, non seulement parce qu'on aime West Broadway, mais parce que c’est abordable pour le moment. Nous n’allons pas tout simplement rester passifs face à la menace. » — Une citation de Brendan Devlin, locataire

Jointe au téléphone, une représentante d’Onyx Property Management a refusé nos demandes d’entrevue.

Les nouveaux planchers de l'immeuble sont déjà endommagés selon Brendan Devlin. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Gel de l’augmentation annuel des loyers

Au Manitoba, c’est la Direction de la location à usage d’habitation qui émet une ligne directrice pour déterminer le montant qu’un propriétaire peut se permettre pour augmenter un loyer.

En 2022 et 2023, la ligne directrice a été gelée à 0 % par le gouvernement pour permettre, entre autres, aux Manitobains de se remettre des effets de la pandémie sur l’économie.

Un propriétaire peut tout de même faire la demande pour une augmentation de loyer supérieure à la ligne directrice s’il peut justifier que ses dépenses ont augmenté.

La Direction, permet au locataire de consulter les documents soumis par le propriétaire et de faire part de son opposition par écrit. Les résidents du 149 Langside ont emprunté cette démarche.

L'immeuble au 149 Langside compte une quinzaine de logements à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Aucune demande rejetée

Entre 2018 et 2021, la Direction a reçu en moyenne plus de 330 demandes par an.

Selon un représentant de la province, les propriétaires qui ne sont pas en mesure de justifier raisonnablement une hausse de loyer à la Direction, retirent généralement leur demande avant la fin du processus, ces demandes ne sont donc jamais considérées comme rejetées.

Une dizaine de demandes sont retirées chaque année selon les données du gouvernement, mais les autres ont toutes été acceptées au cours des quatre dernières années.

La Direction accepte les demandes d’augmentation de loyer, mais a tendance à revoir à la baisse le pourcentage d’augmentation.

En voyant ces statistiques, Brendan Devlin à de la difficulté à croire que la Direction va rejeter la demande de ses propriétaires. Ses voisins et lui attendent encore une décision.

J’ai des journées un peu pessimistes, je pense qu’ils vont sûrement réduire [la hausse demandée], explique-t-il. Mais nous sommes prêts à aller devant la Commission de la location à usage d’habitation pour faire appel.

Un système qui bénéficie aux locateurs, même en temps de pandémie ?

L’histoire des locataires du 149 Langside est loin d’être unique selon le Comité logement de West Broadway, un organisme qui vient en aide aux locataires du quartier pour ce genre de conflit avec leur propriétaire.

La raison du gel de l'augmentation était justement d’éviter que les gens ne perdent leurs maisons ou sentent une précarité avec leur habitation , s’indigne la bénévole, Michelle Dallmann.

Les résidents du 149 Langside travaillent avec les membres du Comité logement de West Broadway, pour s'opposer à la hausse de leur loyer. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Mais au-delà de la pandémie, son organisme estime que les statistiques de la Direction démontrent à quel point l’objection des locataires et leur bien-être ne sont pas assez pris en compte.

Ça nous démontre que les politiques qui sont en place ne sont pas en faveur des gens, mais plutôt des entreprises et d'une économie qui favorise les propriétaires, c’est honteux, dit-elle. Ça force les gens à réévaluer leur situation alors qu’on n’a même pas assez de logements abordables, ou même d’espaces.