Chaleur à Toronto : les sans-abri peinent à s’hydrater, selon des intervenants

Des travailleurs communautaires tirent la sonnette d’alarme. Ils estiment que beaucoup de personnes en situation d’itinérance ont de la difficulté à trouver des toilettes et des fontaines d’eau potable fonctionnelles à Toronto.

Lorsque la température grimpe, le travailleur communautaire Gaétan Héroux est inquiet. Il indique que de nombreuses personnes en situation d’itinérance ont de la difficulté à s’hydrater à l’heure actuelle.

L’autre jour, je marchais au centre-ville et j’ai vu quelqu’un couché sur le trottoir. Il faisait chaud. Tu te demandes comment la personne va faire pour survivre , explique-t-il.

« Beaucoup de gens n’ont pas accès à un endroit où ils peuvent se laver ou encore boire. Avec la chaleur, ça peut être mortel. Ce n'est pas juste l’hiver qui est difficile pour les personnes sans abri, l’été peut être cruel. » — Une citation de Gaétan Héroux, travailleur communautaire

Selon lui, les ressources fournies par la Ville de Toronto sont insuffisantes. Il aimerait voir davantage de toilettes publiques à travers la métropole ainsi que des toilettes temporaires, comme pour la construction, dans chacun des parcs.

Un tweet de la Ville sème l’indignation

Sur les médias sociaux, un tweet de la Ville de Toronto a d'ailleurs semé l’indignation mardi. Il va faire chaud aujourd'hui, Toronto! Lorsque vous sortez, assurez-vous de rester hydraté. Utilisez une bouteille d'eau réutilisable et remplissez-la avec de l'eau de la Ville , peut-on lire sur la plateforme.

La Ville a aussi indiqué, via Twitter, que toutes les toilettes publiques situées dans les parcs, ainsi que les fontaines d’eau qui y sont rattachées, sont maintenant opérationnelles à moins que celles-ci ne nécessitent un entretien ou des réparations plus complexes.

Les utilisateurs n’ont pas tardé à exprimer leur colère.

Comment voulez-vous qu’on s’hydrate? Les fontaines d’eau ne fonctionnent pas dans mon parc , a écrit un internaute. J’ai amené mon fils au parc la semaine dernière et les toilettes étaient barrées , a souligné un autre.

Pour sa part, Doug Johnson Hatlem, un pasteur de rue pour l’organisme Sanctuary Toronto, qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance, n’a pas apprécié le message de la Ville.

Il dit avoir eu de la difficulté à trouver une toilette publique ouverte lundi au parc Allan Gardens, avant de se résigner à utiliser une toilette chimique qui était mal entretenue .

Il explique également que des organismes doivent souvent distribuer des bouteilles d’eau aux sans-abri, car ceux-ci peinent à trouver des fontaines fonctionnelles.

Selon lui, la situation a atteint un point critique l’année dernière dans plusieurs parcs où des campements de personnes en situation d'itinérance s’étaient formés.

De l’eau embouteillée, ce n’est pas idéal. [...] Les fontaines d’eau devraient fonctionner , affirme-t-il.

« Ils ont besoin d’eau. Nous avons tous besoin d’eau. La Ville ne leur vient pas en aide. » — Une citation de Doug Johnson Hatlem, pasteur de rue pour l’organisme Sanctuary Toronto

Le maire de Toronto se défend

De son côté, la division des parcs, de la foresterie et des loisirs de la Ville de Toronto se veut rassurante.

La disponibilité des fontaines d'eau pour les résidents est une priorité pour la Ville de Toronto. À ce jour, plus de 60 % des plus de 700 fontaines d'eau de la Ville sont fonctionnelles et le personnel prévoit que les travaux pour les réactiver seront presque terminés d'ici la mi-juin , peut-on lire dans un courriel envoyé à Radio-Canada par un porte-parole.

La Ville explique que la réactivation des fontaines prend du temps, car elle doit s’assurer que l’eau est potable dans chaque fontaine.

Lors d’une conférence de presse mardi, le maire de Toronto, John Tory, a reconnu que la Ville pourrait probablement en faire plus, notamment pour ce qui est de l’installation de nouvelles toilettes publiques, mais il a aussi affirmé que des limites existent, tant au niveau financier que technique.

La meilleure chose que l’on puisse faire pour aider les sans-abri, c’est leur trouver un endroit où vivre , dit-il.

Gaétan Héroux espère d’ailleurs que le maire en fera davantage pour s’attaquer à la crise du logement, afin d’éviter que des personnes vivent dans des situations précaires, à la quête d'eau.