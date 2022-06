L’industrie des serres, nerveuse face au prix du gaz naturel

Les 2500 serres canadiennes qui font pousser fleurs, arbres et légumes doivent faire face à l'inflation qui gonfle toutes leurs dépenses et risquent de faire baisser leurs ventes. L'industrie serricole a produit plus de 720 millions de kilogrammes de fruits et de légumes en 2021, selon Statistique Canada.

En Alberta, la région de Medicine Hat a la quatrième concentration de serres en importance du secteur canadien. Sur les 200 hectares de serres dans la province, la moitié se trouve à Medicine Hat, en périphérie ou au centre-ville.

Ces constructions aux contours translucides permettent de faire pousser rapidement des végétaux, peu importe la saison, en emprisonnant la chaleur.

Durant les courts mois d’été, cette chaleur vient du soleil. Le reste du temps, elle émane de sources chauffantes fonctionnant au gaz naturel. Une ressource de plus en plus chère, dont le prix a triplé en seulement un an.

Négociations avec Medicine Hat

L'entreprise familiale de Carson Pancoast, Chinook Greenhouses, produit chaque année 14 millions de jeunes arbres destinés à des projets de reboisement. Ses serres fonctionnent une bonne partie de l'année grâce à 200 chauffages. La température optimale pour les semis est de 25 degrés et le taux d'humidité de 90 %.

L'hiver, les serres sont chauffées grâce à des centaines d'unités de chauffage placées en hauteur. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Pour l'instant, il limite la casse grâce à un accord passé avec la Ville qui vend son propre gaz naturel. Depuis l'année dernière, on ne paie que 3,50 $ le gigajoule. C'est deux fois moins que le prix courant. Sans ça, on dépenserait 50 000 $ de plus par mois, soit le salaire annuel d’un employé , dit-il.

Transports, engrais, électricité, tous les coûts augmentent pour l'exploitation de ses 46 000 mètres carrés. Carson Pancoast a constaté une diminution de ses marges de 12 % en un an.

Si les prix continuent d'augmenter, il va vraiment falloir qu'on demande plus d'aides à la Municipalité et au gouvernement provincial , estime-t-il.

Des acteurs du secteur ont approché les autorités de Medicine Hat pour obtenir un taux fixe sur le gaz naturel pendant au moins six mois.

Les demandes des particuliers et des entreprises ont augmenté de près de 30 % en un an , dit Travis Tuchscherer, directeur des ventes d'énergies de la Municipalité.

La chasse aux économies

Chaque entrepreneur se creuse la tête pour trouver où faire des économies. Carson Pancoast, par exemple, expédie dorénavant ces arbustes allongés, plutôt que debout, dans leurs boîtes. Il utilise ainsi des cartons moins grands et moins chers.

Les arbustes sont envoyés lorsqu'ils ont plus de six mois. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Pour un des géants du secteur de la production de fruits et légumes, Big Marble Farms, il n’y a pas de solution. On ne peut qu’encaisser le coup , dit son président, Ryan Cramer.

Les nombreux jours ensoleillés et le gaz naturel local bon marché ont attiré les investissements à Medicine Hat dans les années 1980.

Les ventes du secteur albertain ont augmenté de 78 % entre 2011 et 2021, mais elles restent inférieures à celles de la Colombie-Britannique, où le chiffre d'affaires est presque quatre fois plus important, selon Statistique Canada.

Le chiffre d'affaires de la province de la côte ouest est d'ailleurs le deuxième en importance après l'Ontario. Aujourd'hui, l'industrie a grandi, mais l’inflation actuelle dévoile sa fragilité.

Les serres dans la production de fleurs et de plantes ont déjà augmenté leurs prix de 20 % pour limiter les pertes , explique Mohyuddin Mirza, de l’Association des serres de l’Alberta.

Les produits les plus récoltés par les serres canadiennes sont les tomates, les concombres, suivis des poivrons, selon Statistique Canada. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les serres de légumes et de fruits risquent d'être plus touchées. Elles ne peuvent pas augmenter leurs prix de vente aux épiceries qui choisiraient simplement d'acheter moins cher à l'étranger, notamment auprès des fermes mexicaines.