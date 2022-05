Rio Tinto pourrait passer directement à Elysis à Jonquière, selon Pierre Fitzgibbon

La multinationale étudie actuellement différents projets d’investissement, a-t-il indiqué lors de la période de questions mardi, alors que Rio Tinto a annoncé au milieu du mois suspendre son projet d’ajout de 16 nouvelles cuves AP60 au Complexe Jonquière.

Rio Tinto avait alors mentionné dans une note interne vouloir repousser l’échéancier du projet annoncé en novembre afin d’étudier l’ajout potentiel d’autres cuves.

L’ajout de cuves AP60 au Complexe Jonquière serait plutôt réévalué par Rio Tinto, a soutenu le ministre Fitzgibbon, qui a mentionné revenir d’un voyage à l’extérieur du pays où il a rencontré le président du géant minier anglo-australien.

Il [Rio Tinto] pourrait, comme il sait très bien, augmenter les fameuses cuves AP60. Mais en même temps, il regarde que peut-être qu'il y a une meilleure technologie pour être plus carboneutre parce que Rio Tinto, comme Alcoa, sont commis à devenir carboneutres dans un environnement, au Québec, qui est très propice , a-t-il répondu, lorsque questionné par le député de Jonquière Sylvain Gaudreault, à la suite de la sortie d’anciens cadres d’Alcan qui estiment que Rio Tinto ne respecte pas ses engagements.

« Donc, présentement, l'analyse qui est faite, c'est de voir, est-ce qu'on fait x AP60 ou on attend pour faire Elisys qui va être un projet qui va être à peu près de 1 milliard par aluminerie. »

Plusieurs voix se sont élevées au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis la sortie des anciens cadres, afin de réclamer des investissements majeurs de Rio Tinto en contrepartie des avantages hydroélectriques dont bénéficie l’entreprise, alors que le certificat d’autorisation environnemental des cuves précuites d’Arvida arrive à échéance en 2025.

Le député Sylvain Gaudreault a de son côté déploré mardi lors de la période de questions qu’ une entreprise étrangère s'approprie notre ressource naturelle renouvelable en gardant au minimum les retombées pour le Québec, et ce, pour le grand bénéfice de seuls ses actionnaires.

Lors de l’annonce de l’ajout de 16 cuves AP60 en novembre, Sébastien Ross, directeur exécutif des opérations Atlantique de Rio Tinto Aluminium, avait soutenu que tous les scénarios pouvaient être envisagés pour l’aluminerie, sans toutefois évoquer une possible suspension du projet AP60.

Rio Tinto et Alcoa ont fondé la coentreprise Elysis en 2018, avec le soutien de Québec et d’Ottawa. L’entreprise avait alors annoncé vouloir commercialiser en 2024 le procédé de fabrication d’aluminium sans émission de carbone.

Le ministre Fitzgibbon a affirmé que le travail effectué par Rio Tinto dans ce dossier est très rigoureux et que Québec travaillait avec la multinationale afin de maximiser les besoins hydroélectriques .

Il va probablement y avoir des manques d'hydroélectricité pour le projet Elisys , a-t-il ajouté.

L’approvisionnement hydroélectrique de la multinationale a d’ailleurs été au coeur des discussions entre le ministre Fitzgibbon et l'entreprise.

« Nous négocions présentement la technicalité au niveau de l'approvisionnement hydroélectrique, qui est un gros besoin. Moi, je suis très confiant que l'aluminium au Québec va continuer de prospérer et qu'on va probablement encore une fois être les premiers, la première juridiction mondiale qui va pouvoir offrir de l'aluminium vert, et on doit en être très fiers. »