Élections, logement et marché immobilier : que proposent les principaux partis ontariens?

Après plus de 10 ans à Rockland, Lorraine Séguin et son mari sont prêts à passer à autre chose.

Leurs enfants ont quitté l’ancienne maison familiale d’Orléans il y a déjà plusieurs années. Le couple voulait une résidence plus petite en déménageant quelques kilomètres à l’est, mais une décennie plus tard, cette deuxième demeure leur paraît encore trop grande, constate Lorraine.

Mais sa recherche n’a pas porté fruit jusqu’à présent, car leur maison actuelle, évaluée à environ 800 000 $, coûte maintenant autant qu’un bungalow.

Ce serait comme vendre notre maison et en acheter une plus petite, nous donnant moins [en termes] de valeur, mais pour beaucoup plus cher, dans un contexte de deux personnes qui ont un revenu fixe , se désole Lorraine.

Selon les résultats de la Boussole électorale de Radio-Canada, le logement est l’enjeu politique le plus important pour 18 % des répondants.

Que faire? Radio-Canada a sondé les principaux partis politiques en Ontario pour connaître leurs engagements pour améliorer le sort d’acheteurs et de locataires sur qui la pression ne s’atténue pas.

Des promesses communes

Des candidats du Parti libéral, du NPDNouveau Parti démocratique et du Parti vert à Ottawa ont répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada. Cela n’a pas été le cas pour le Parti progressiste-conservateur.

Actuellement, en Ontario, la plupart des loyers peuvent augmenter de 1,2 % par année, mais les hausses peuvent être plus élevées pour les logements loués pour la première fois après le 15 novembre 2018.

Les trois partis veulent régler cette iniquité en instaurant un contrôle des loyers. Les Verts et le NPDNouveau Parti démocratique veulent tous deux étendre cette mesure pour qu'elle ait lieu entre les locations afin de décourager les expulsions.

Un deuxième objectif commun est de taxer les investisseurs qui n’habitent pas dans leur propriété. Pour les Libéraux, elle serait de 5 % pour les investisseurs étrangers, et de 2 % pour les autres. Le NPDNouveau Parti démocratique parle plutôt d’une cible de 2 %. Les Verts n’ont pas chiffré cette taxe, mais ils proposent d’instaurer une nouvelle taxe d’au moins 20 % pour ceux qui possèdent trois propriétés ou plus.

Les trois partis veulent aussi construire de nouveaux logements urbains en densifiant les villes.

Construire de nouveaux logements est un objectif qu'ont les trois partis, mais les cibles et les moyens diffèrent (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Enfin, les Verts et le NPDNouveau Parti démocratique proposent de mettre fin aux enchères à l’aveugle afin de réduire la surenchère. Tous deux comptent encourager la construction d'un plus grand nombre de logements et d’unités abordables en s'attaquant aux règlements de zonage.

Quelques chiffres

Le Parti libéral de l'Ontario s’engage à faire baisser le coût des maisons et des condos en s’assurant que 1,5 million de nouvelles unités d’habitation soient construites dans les 10 prochaines années. Il veut aussi créer une corporation de développement de terrains provinciaux dont les revenus seraient réinvestis dans le logement abordable.

Les néo-démocrates veulent construire 250 000 logements sociaux gérés par un nouvel organisme public. Le parti compte aussi corriger des lacunes dans la taxe imposée aux investisseurs étrangers.

Les Verts  (Nouvelle fenêtre) promettent entre autres de construire 182 000 unités locatives abordables en 10 ans, dont 60 000 logis avec soutien en santé mentale et en toxicomanie. Ils s’engagent aussi à subventionner la moitié du coût des refuges et des logements sociaux des municipalités et à rendre plus simple la transformation des maisons unifamiliales en plex.

Les autres promesses vertes visent à s’attaquer à la corruption et à la spéculation dans le marché immobilier, à faciliter l’accès à la propriété, à offrir davantage d’options aux Ontariens et à mettre fin à l’itinérance.

Avec les informations de Rémi Authier