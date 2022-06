L’éducation, parent pauvre de la campagne électorale ontarienne

Des spécialistes et parents d’élèves dénoncent le peu d'intérêt porté à l’éducation pendant la campagne électorale en Ontario. Un constat qui les surprend, alors que le secteur a été particulièrement touché par la pandémie.

Ricardo Tranjan, économiste politique et chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives, fait partie de ceux qui en sont étonnés.

Il estime que même si des mesures intéressantes ont été mentionnées dans les plateformes de certains partis politiques, l’éducation n’a pas fait l'objet de débats de société au cours de la campagne, pas plus qu’elle n’a été au centre des discussions lors des débats des chefs.

Pendant six mois [au cours de la pandémie], tous les analystes ont dit que les prochaines élections allaient être à propos de la santé et de l’éducation, deux enjeux principaux, et finalement ce n’est pas le cas , constate le chercheur.

Pourtant, à l’écouter, l’éducation fait figure de parent pauvre.

Il estime en effet que le ministère de l’Éducation accuse un sous-financement important. Selon ses calculs, en 2021-2022, les conseils scolaires ontariens auraient perçu 800 $ de moins par élève qu'en 2017-2018.

Un manque à gagner qui se répercute sur les élèves, le personnel encadrant et les infrastructures vieillissantes. Le chercheur évoque notamment le nombre insuffisant de professionnels spécialisés en santé mentale, les travailleurs sociaux qui ne peuvent assurer une permanence qu’une fois par semaine.

Des fois, on a une orthophoniste pour deux ou trois écoles élémentaires , déplore-t-il.

Une question d’abordabilité

Alors que le coût de la vie est un enjeu majeur de la campagne électorale, Ricardo Tranjan considère qu’il n’est abordé qu'avec une notion trop étroite, trop axée sur les individus et les familles. L'accent [n’est pas assez mis] sur les établissements qui nous permettent de bien vivre de façon collective.

Selon lui, l’école, qui justement doit encourager un enseignement équitable entre les élèves issus de milieux socialement inégaux, a pâti des longs mois d’enseignement à distance.

Le chercheur souligne notamment que l’Ontario a maintenu des cours en ligne plus longtemps que les autres provinces au cours des deux dernières années.

Une décision qui aurait aggravé les écarts d’apprentissage entre les élèves qui ont eu accès aux ordinateurs et ceux, moins chanceux, qui n’ont pas eu les mêmes outils.

Le gouvernement ne miserait pas assez sur ce secteur

Selon M. Tranjean, le Parti progressiste-conservateur est celui qui parle le moins d’éducation dans le cadre de cette campagne.

Le terme éducation apparaît pourtant à 40 reprises dans le budget du gouvernement sortant, qui tient lieu de plateforme électorale. Mais en comparaison, le mot santé y figure 258 fois. Les progressistes-conservateurs n'y précisent pas, par ailleurs, la stratégie qu’ils comptent adopter en cas de retour en classe obligatoire à temps plein.

Paul Baril, président de Parents partenaires en éducation, est lui aussi catégorique. Selon lui, les candidats aux élections ont manqué un rendez-vous important avec les parents d’élèves ontariens.

Quelle belle chance ont ratée les chefs de rassurer les parents, de leur dire qu’on s’en va dans la bonne direction , s'exclame-t-il, au sujet du débat des chefs diffusé le 16 mai.

Il mentionne la pénurie d’enseignants francophones, une problématique qui ressort d’ailleurs du sondage Ipsos commandé par Radio-Canada.

Cette année, sa fille, scolarisée en septième année dans une école francophone à Hearst, a d’ailleurs vu neuf enseignants différents défiler dans sa classe. Il impute ces nombreux changements au fait que la profession soit peu valorisée.

La promesse du Parti libéral de recruter 10 000 enseignants pour réduire la taille des classes ne suffit pas à le convaincre.

On peut pas faire ça du jour au lendemain. [...] On parle de peut-être dans deux, quatre ou six ans, mais il y a un problème en ce moment, nos enfants souffrent , rétorque-t-il.

« La pandémie a montré qu’il y avait des failles dans le système. [...] Ça allait bien, c’était sur le pilote automatique, mais [elle] a permis d’ouvrir les yeux aux parents [...] face au système d’éducation. » — Une citation de Paul Baril, président de Parents partenaires en éducation

Konstantin Kilibarda, professeur à l’Université McMaster et membre de l’organisme Ontario Parents Action Network, fait lui aussi le même constat. Il déplore l’absence de discussions dans la classe politique au sujet des écoles ontariennes.

Il dénonce notamment la loi ontarienne qui limite les hausses de salaire dans le secteur public (projet de loi 124). Je pense que c'est incroyablement cruel de la part de [Doug] Ford de maintenir cette politique [...] pendant la pandémie dans un contexte où les enseignants et les parents font beaucoup de sacrifices pour assurer l’éducation des enfants. Et cette politique salariale continue dans le contexte de l’inflation croissante , commente-t-il.

Il souligne également les pénuries de professionnels dans les écoles. Il mentionne à ce sujet le cas de parents, à l’école élémentaire de sa fille, qui attendent depuis 18 mois que leur enfant soit vu par un spécialiste pour des troubles de langage.

« Les familles ont vraiment besoin d'un plan pour l'Ontario qui vise à renforcer le système scolaire et à répondre aux nouveaux besoins qui viennent de la pandémie [...] Je ne vois aucun plan de la part du gouvernement pour affronter ces défis dans le système scolaire. » — Une citation de Konstantin Kilibarda

Le Centre canadien de politiques alternatives formule pour sa part 13 recommandations à l’endroit du gouvernement, dont un financement à hauteur de 4,3 milliards de dollars par an pendant les 10 prochaines années.

Ces fonds permettraient, entre autres, de réparer et rénover de nombreuses écoles.