Des dispositions à Shawinigan pour améliorer la sécurité routière

Une opération de surveillance intensive des routes de la municipalité a été lancée mardi matin par la Sureté du Québec. Elle sera en vigueur jusqu’à la fin de l’été. Il s’agit pour le lieutenant Yanick Villemure de lancer un message fort en matière de sécurité routière aux usagers de la route, les sensibilisant au danger que représentent les excès de vitesse.

« On y va pour diminuer quand même nos statistiques justementau niveau des accidents, et aussi au niveau de la gravité. Parce que plus onaugmente la vitesse, plus on augmente la gravité potentielle des accidents. Onveut être présent sur le réseau routier pour la prochaine semaine et pour lapériode estivale. »