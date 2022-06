Pénurie de pièces d’auto : jusqu’à six mois d’attente

De quelques semaines à six mois d’attente dans certains cas, ces pièces donnent de sérieux maux de tête aux concessionnaires de la région.

Souvent, on livre le véhicule avec des pièces manquantes, ce qui ne fait pas l'affaire à tout le monde, évidemment, mais c'est la seule façon de s'en sortir , affirme Pierre Collet, propriétaire du Fix Auto de Charny.

Depuis septembre 2021, la situation est devenue très complexe à gérer. Du jamais vu, insiste M. Collet, qui mentionne avoir entre 20 et 30 véhicules en attente d’une pièce.

Du côté du Groupe Saillant, qui possède quatre concessions dans la région de Québec, on parle d’une centaine de pièces qui sont presque impossibles à obtenir dans des délais raisonnables.

Alexandre Saillant, co-président du Groupe Saillant, a commandé 50 pare-chocs en janvier et n'en a reçu que trois, près de cinq mois plus tard. Photo : Radio-Canada

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec et son président-directeur général, Robert Poëti, parlent d’un phénomène difficile à gérer qui s’attaque même au portefeuille des entreprises.

Je connais un groupe de concessionnaires qui a entre 400 000 et 500 000 $ de pièces arrivées et en attente parce qu'il manque d'autres pièces pour terminer la réparation du véhicule , a confié M. Poëti.

Et c’est loin d’être déterminé, croit le co-président du groupe, Alexandre Saillant. D’ailleurs, lui et M. Collet sont clairs : tous les concessionnaires de la région sont touchés par ce fléau.

On espère que d'ici probablement un an, ça va commencer à se rétablir , indique M. Saillant, tout en précisant que la situation ne pourrait revenir à la normale qu’en 2024.

Des voitures de prêt… permanentes

Les attentes interminables affectent également les clients, eux qui doivent parfois troquer le temps de quelques mois leur véhicule pour des voitures de remplacement.

On rentre les véhicules en atelier, on commence à les réparer, mais parfois, on s'aperçoit qu'il y a des pièces qui n'étaient pas sur l'estimé du départ. Donc, on doit geler le véhicule un mois, deux mois, trois mois avant de recevoir la pièce manquante , explique Pierre Collet.

Robert Poëti, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, indique que ses membres doivent parfois encaisser financièrement les contrecoups de cette pénurie. Photo : Radio-Canada

C'est complexe. Nous, on a tout près de 40 véhicules de courtoisie. On les prête aux clients, mais après un mois, deux mois, trois mois, il faut récupérer nos véhicules , poursuit-il.

Les assureurs en viennent même à changer leurs habitudes. Ils acceptent maintenant que l’on pose des pièces d’occasion sur les voitures, de façon temporaire, afin d’éviter qu’on ne loue indéfiniment des voitures de remplacement aux clients.

Ce n'est pas seulement produire la pièce qui pose problème, c'est toute la chaîne de réapprovisionnement au complet qui est en difficulté , dit Alexandre Saillant.

La patience est de mise

Il est encore difficile de déceler les raisons qui expliquent ces temps d’attente astronomiques. On parle plutôt d’une panoplie de facteurs.

On n’en a pas beaucoup [d’explications]. C'est la pénurie, pénurie de main-d'œuvre, la COVID, les transporteurs... on a un petit peu de tout , soutient M. Collet.

Pierre Collet, propriétaire du Fix Auto de Charny, n'a jamais fait face à une situation aussi complexe. Photo : Radio-Canada

Cependant, la pénurie de main-d'œuvre affecte plus particulièrement les concessionnaires automobiles, pense Robert Poëti.

Il y a même des véhicules qui sont stationnés dans les ports de Québec et de Montréal. Et là, je ne parle pas de trois ou quatre véhicules, on parle de plusieurs centaines de véhicules qui sont arrivés au Québec, mais qui ne sont pas livrés chez les concessionnaires parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre pour le transport de ces véhicules-là , ajoute-t-il.

Avec les informations de Guylaine Bussière