Les Remparts prêts pour le match ultime d’une série épique

L’une des séries les plus chaudement disputées de l’histoire récente de la LHJMQ prendra fin mercredi soir, à Québec. À la veille du match ultime entre les Remparts et les Cataractes, bien malin celui qui pourrait prédire avec certitude laquelle des deux équipes accédera à la finale de la Coupe du Président.

Défaits en prolongation, la veille à Shawinigan, les joueurs des diables rouges n’avaient pas la mine déconfite, mardi, au Centre Vidéotron. C’est la règle de minuit qui prévaut dans le vestiaire de l'équipe depuis le début des séries. Gagne ou perds, on efface et on recommence au même rythme que l’horloge.

Un match numéro 5 à la maison devant tes partisans avec la chance d’aller en finale, comme joueur de hockey, tu vis pour ces moments-là , lance l’attaquant Zachary Gravel.

Avec Conor Frenette, Olivier Coulombe et Fabio Iacobo, Gravel est l'un des quatre joueurs actuels des Remparts à avoir soulevé la Coupe du Président, le printemps dernier, dans l’uniforme des Tigres de Victoriaville. L’équipe avait justement eu à remporter deux matchs ultimes, en 2e et 3e ronde, pour faire son chemin jusqu’en finale.

Ce sont de gros matchs émotifs, mais il faut être capable de gérer ça. C’est sûr qu’il y a une petite fébrilité supplémentaire, mais une fois que ça commence, c’est un match de hockey que tu as à gagner. On a une tâche à faire et c’est ce qu’on va faire demain.

Parité parfaite

Derrière les bancs des Remparts et des Cataractes, les entraîneurs-chefs a n’ont rien à redire sur les performances de leur équipe respective depuis le début de la série demi-finale. Les gardiens William Rousseau et Antoine Coulombe ont tous deux été spectaculaires. Les quatre matchs, remportés en alternance par Québec et Shawinigan, se sont décidés par un but. Des victoires au pic et à la pelle où chaque seconde compte , dixit Daniel Renaud, des Cataractes.

Patrick Roy n'a rien à redire sur la performance de son équipe depuis le début de la série face aux Cataractes. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Mardi, Patrick Roy allait jusqu’à souhaiter que ses joueurs répètent lors du match ultime la même performance que la veille, malgré la défaite. Hier, on a joué un meilleur match qu’eux. Ils ont gagné. Le match 3, c’était l’inverse. La morale de l’histoire, c’est que ce n’est pas parce qu’on joue un bon match qu’on va gagner.

Dans les circonstances, mieux vaut se concentrer sur le moment présent, a philosophé l’ex-numéro 33, un expert des matchs décisifs durant sa légendaire carrière de gardien. C’est un beau défi pour notre équipe. On va sortir grandi de cette expérience-là. Je veux que les gars profitent du moment.

Une grosse foule attendue

Roy se promettait d’ailleurs de ne pas casser les oreilles de ses joueurs à propos de l’importance de la rencontre ou des petits détails stratégiques. Les deux équipes se connaissent bien. L’enjeu est clair pour tout le monde.

La pire chose qu’on peut faire avant un match ultime, c’est faire un bourrage de crâne. Je pense qu’il faut que ça vienne des tripes.

Pour jouer avec ses tripes, toutefois, cela ne peut pas nuire d'avoir des partisans bruyants derrière soi. Or, la foule la plus imposante de la saison est attendue au Centre Vidéotron. Plus de 9000 billets pour le match avaient déjà trouvé preneurs, mardi après-midi, et la vente continuait à grand rythme.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin