Des résidents de Dunham accueillent une famille ukrainienne 

Michelle Julien et Jonathan Sommer, un couple de Dunham, ainsi que leur fils Theo ont accueilli une famille ukrainienne de deux adultes et de deux enfants sous leur toit le 14 mai. Depuis, ils se côtoient dans leur quotidien.

Ces étrangers ont pris contact grâce à la page Facebook « Hébergeons les Ukrainiens ».

Quand on a la volonté, on veut, on trouve. Quand on a les yeux ouverts et qu’on regarde, les besoins deviennent tellement évidents, souligne Michelle Julien. C’est une décision qu’on a prise en famille. On voulait faire quelque chose pour aider ces gens-là.

Tamara Gimazova, ses fils et son mari séjournaient en Turquie dans la famille de celui-ci quand la guerre a éclaté en Ukraine. Il est vite devenu impossible de rentrer à la maison. Après bien des démarches et un long voyage, la famille est finalement arrivée chez les Sommer-Julien. Pour les deux familles, c’était l'inconnu.

Avant qu’ils arrivent, on ne savait pas si c’étaient des musulmans, des chrétiens, des gens qui étaient très religieux ou pas religieux du tout, quelles vont être leurs habitudes de vie. On vit sous le même toit, on partage la même cuisine , remarque Mme Julien.

Les deux familles vivent dans la maison de Dunham. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Rapidement, les frontières sont tombées. Si Tamara Gimazova peine à parler de son pays en guerre, son visage s'éclaire quand il est question de son arrivée à Dunham.

Chaque jour est comme un rêve pour nous. Nous nous réveillons le matin et nous ne pouvons pas croire que nous sommes au Canada. Tout est calme, remarque-t-elle. Elle [Michelle] est si merveilleuse!*

Ce sentiment est réciproque.

Ça se passe tellement bien. Je crois que je me suis fait une amie pour la vie. Pas juste une amie, mais toute la famille , s’exclame Michelle Julien.

C’est notre nouvelle famille. Ce petit gars-là [Marat, âgé de 20 mois], Arseniy, tout ce monde-là, c’est comme notre famille , ajoute son conjoint, Jonathan Sommer.

Jonathan Sommer et Marat. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Arseniy, âgé de 13 ans, a intégré l'école secondaire Massey-Vanier une semaine après son arrivée.

C'est un endroit très parfait. C'est mon pays préféré. J'avais dit à ma mère de venir ici. C'était mon rêve, et c’est même mieux que mon rêve *, dit-il avec enthousiasme.

Il a pu rencontrer son premier ami, Theo Sommer, à la maison.

Arseniy Gimazov et son frère Marat, ainsi que Theo Sommer. Photo : Radio-Canada / Guylaine

C’est comme la première fois que tu vas dans un autre pays, mais le pays vient vers toi. J'étais surpris qu’il n’y ait pas plus de différences. Il y a beaucoup de choses que l’Ukraine et le Canada ont en commun , souligne Theo, âgé de 15 ans.

« Il y a beaucoup plus qui nous rassemble qui nous différencie, et c’est ça la clé de l’affaire. » — Une citation de Michelle Julien

Un lot de défis bureaucratiques

L’accueil de cette famille représente son lot de défis. Tamara a notamment besoin d'un permis de conduire, comme le sien est resté en Ukraine, indique Michelle Julien.

C’est vraiment la bureaucratie que je trouve le plus difficile [...] C’est un gros problème. Je suis au téléphone pendant des heures, je tombe sur des gens qui ne savent pas vraiment ce qui se passe. J’en ai un qui a trouvé qu’un mémo a été envoyé à la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec qu’on allait faire des exceptions pour les Ukrainiens réfugiés, parce qu’il y en a plein qui arrivent sans leurs papiers. [...] Si on pouvait centraliser tous ces processus-là… Pour ouvrir un compte bancaire, j’ai mis des heures au téléphone pour essayer, car en plus, on habite en milieu rural , déplore-t-elle.

Un drapeau a été installé sur la demeure. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La famille garde aussi des souvenirs difficiles de la guerre.

« J'ai de nombreux amis en Ukraine et maintenant c'est la guerre. Qu'est-ce que je peux dire? C'est terrible.* » — Une citation de Arseniy Gimazov

Marat Gimazov pourra accompagner sa mère au travail. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Le processus compte cependant de belles surprises. Une connaissance a trouvé un logement qui sera disponible en juillet. Tamara pourra travailler dans une garderie et y emmener son fils. Son mari, absent au moment du passage de Radio-Canada, a aussi trouvé du travail.

Avec les informations de Guylaine Charette

*Traduit de l’anglais par Radio-Canada