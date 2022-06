Campagne des chefs : le Grand Toronto et l’Est ontarien négligés

Le chef conservateur Doug Ford a voulu mener une lutte pour faire des gains, en particulier dans le sud-ouest de la province, alors qu'Andrea Horwath a surtout tenté de consolider les acquis néo-démocrates. Le chef libéral, Steven Del Duca, est celui qui a le plus voyagé et le chef vert, Mike Schreiner, a concentré ses efforts chez lui et dans quelques circonscriptions qu’il estime à sa portée.