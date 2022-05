Le Festival pour enfants de la Saskatchewan débute jeudi à Saskatoon

Le Festival pour enfants de la Saskatchewan se tiendra cette année en présentiel et en mode virtuel, du 2 au 5 juin. Ce festival artistique se révèle depuis 33 ans un lieu de rencontre pour des enfants qui viennent pour jouer et apprendre en même temps.

Sur le site Internet de l'événement, les organisateurs annoncent un festival inclusif, offrant une programmation multiculturelle qui tient compte de toutes les orientations et capacités .

Durant quatre jours, les enfants, de 2 à 12 ans, auront l'occasion de découvrir la richesse culturelle de la Saskatchewan par le biais de spectacles et d'activités intéressantes.

Les petits festivaliers découvriront au parc Kinsmen différentes activités: danse, cirque, théâtre, marionnettes, musique. Ils pourront se plonger dans des programmes comme L’enfance dans le monde , La découverte des fossiles , Labyrinthe de haies .

Le Gordon Tootoosis Nīkānīwin Théâtre et La Troupe du Jour emmèneront les enfants dans l’univers théâtral à travers l'activité dénommée It’s about time / c’est à peu près temps .

Le spectacle du cirque du Dr Seuss sera également de la partie. L’objectif est de sensibiliser les enfants sur les bienfaits de l’imagination et l’importance de la littératie physique.

Les amoureux du livre auront droit également à l’activité Tente d’histoire . Des lecteurs locaux et de conteurs professionnels issus de divers milieux culturels liront des histoires pour les enfants. Ce programme a été mis en place avec la bibliothèque publique de Saskatoon.

Quant aux enfants de 2 à 5 ans, ils pourront participer à Terrain de jardin enfant , un espace contenant des jeux libres et d'imagination, une table sensorielle de sable et d'eau, une chenille à grimper et à ramper.

Pour brûler un peu d'énergie entre les activités, les festivaliers pourront s’amuser tout en faisant des exercices d’arts martiaux, selon le programme affiché sur le site internet du festival.

Les billets pour le festival sont fixés à 10 $ pour les enfants de deux ans et plus. Les plus petits sont libres de participer gratuitement.