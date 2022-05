La piscine municipale de Matane sera fermée tout l’été pour prolonger sa vie utile

Datant de 1967, la piscine a besoin de travaux urgents. Le bassin perd 27 000 litres d’eau par jour, selon les évaluations obtenues par la Ville, ce qui équivaut à un peu moins d'eau que le contenu normal d'une piscine hors terre de 18 pieds (5,5 m).

Le toit de la bâtisse coule aussi.

En 2020, la Ville croyait bien pouvoir réaliser son projet de complexe aquatique pour remplacer la vieille infrastructure, mais elle a essuyé un refus à sa demande d'aide auprès du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Selon le maire de Matane, Eddy Métivier, c'est le mauvais fonctionnement du drain qui est responsable des fuites d’eau du bassin. Les travaux vont consister principalement à le remplacer. Leur coût est estimé à 200 000 $ environ.

Il faut prendre soin de notre piscine, on n’a pas le choix, estime M. Métivier. Dans l’état où elle est, c’est évident que ce n’est pas un luxe. La ministre responsable de la région, Caroline Proulx, a visité la piscine il y a un mois. On lui a bien montré à quel point la piscine est détériorée.

Le maire mentionne que la Ville fait des pressions auprès de différentes instances pour faire passer le message au gouvernement.

Il y a quelque temps, aux assises de l’Union des municipalités du Québec ( UMQUnion des municipalités du Québec ) à Québec, le premier ministre Legault a promis qu’il allait réinjecter de l'argent pour les infrastructures sportives. On compte là-dessus, mais de quelle façon ce sera investi? Je ne peux vous le dire.

Les réparations auront pour effet d’enlever un corridor de nage.

Pour cet été, afin de compenser l’absence de piscine, les heures de baignade seront prolongées au parc des Îles.

Les Matanais devront patienter avant de voir le projet complexe aquatique se concrétiser. Photo : Source : Firme d'architectes ABCP, Québec

Débrouillardise du Club Nautilus

Pour le Club Nautilus qui initie les jeunes à la natation et entraîne des jeunes à la compétition, les conséquences ne sont pas dramatiques à court terme, selon l’entraîneur-chef Samuel Rail.

Les quelque trois ou quatre nageurs et nageuses qui doivent participer à des compétitions à l'extérieur devront se déplacer à Mont-Joli, précise-t-il. On va devoir s'arranger avec la Ville de Mont-Joli. Ça va être de l’organisation pour cet été, mais on va y arriver.

La direction du club devra toutefois faire une croix sur l'habituel camp d’été. C’est un peu dommage, explique l’entraîneur, parce que c'est accessible et que c’est plus relaxe que les cours réguliers. C’est souvent là que les jeunes prennent le goût d’aller plus loin.

À plus long terme, les conséquences de la fermeture de la piscine et de son mauvais état se font sentir sur le recrutement.

On a beaucoup moins de jeunes qui font de la compétition depuis les dernières années, constate Samuel Rail. Bien entendu, la pandémie ne nous a pas aidés, mais on a des jeunes qui sont allés à Rimouski et à Amqui. Ce n’est pas super attirant pour ceux qui veulent performer.

Tout de même, l’entraîneur demeure positif. Il estime que la construction d’un complexe sportif sera un plus pour le club en permettant entre autres d'attirer des compétitions d'envergure régionale et même provinciale.

Une centaine de personnes de tous âges sont membres du club.