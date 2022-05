Des patients atteints de cancer ébranlés par le départ de deux oncologues à Moncton

C’est stressant et ce n’est pas bon pour du monde comme nous. Je ne suis pas tout seul. On est comme 700 , se désole-t-il.

Roger Vienneau s'est aperçu que quelque chose clochait il y a cinq ans. Après des consultations, des tests et des biopsies, le verdict est tombé. J'avais un cancer de la prostate avancé qui était métastatique.

Il a ensuite entamé de longs traitements, notamment sous la supervision de l'oncologue Dr Ali Benjelloun, du CHU Dumont à Moncton. Ce spécialiste est l'un des deux oncologues qui ont récemment annoncé leur départ.

Roger Vienneau a été ébranlé lorsqu’il a appris la nouvelle. Je sais qu’il y a d’autres oncologues, mais quand tu as un lien de confiance, tu voudrais toujours le garder.

« Ça m’a donné comme un choc, parce que c’est lui qui, depuis 5 ans, m’encourage et me tient en vie. » — Une citation de Roger Vienneau

Roger Vienneau a établi une belle relation avec son médecin. Cette relation de confiance l’a beaucoup aidé à passer au travers des épreuves.

Le docteur Benjelloun est un oncologue très humain, avec ses encouragements. Il me disait toujours : on va se battre avec vous, continuez à vous battre, on va se battre ensemble , raconte-t-il.

Roger Vienneau chez lui, à Bas-Caraquet, dans la Péninsule acadienne Photo : Radio-Canada

Il me disait : appelez-moi n’importe quel temps que vous avez besoin, quelqu'un va vous répondre. Moi, il m'appelle souvent à la maison. Il m’a même déjà appelé à l’hôpital de Caraquet, sur mon cellulaire, pour m’encourager à me battre , se souvient Roger Vienneau.

Roger Vienneau n’a pas encore terminé ses traitements contre le cancer. Il a pris une pause de traitements pendant quelques semaines, le temps de reprendre des forces avant de donner un nouveau coup.

« Je supplie Vitalité de garder ce monde-là »

Même s’il sait qu’il sera entre bonnes mains après le départ de son oncologue, Roger Vienneau est inquiet face à la situation actuelle.

Je supplie le réseau Vitalité et les dirigeants d’essayer de garder ce monde-là. C’est spécial d’avoir ces gens-là. Ce sont des gens super intelligents, professionnels, et en plus ils sont extrêmement humains.

« J’exhorte Vitalité à tout faire pour essayer de garder nos oncologues et améliorer nos soins de santé. » — Une citation de Roger Vienneau

En entrevue lundi, la pdgprésidente-directrice générale du réseau Vitalité, la Dre France Desrosiers, a indiqué que des situations de relation de travail un peu laborieuses et des insatisfactions quant aux conditions de travail et à la rémunération ont motivé le départ des deux oncologues.

Le réseau de santé promet que tous les patients touchés – ils sont environ 700 – continueront de recevoir des soins, certains auprès d’un médecin de famille spécialisé en oncologie et les autres auprès d’un autre oncologue.

Un autre oncologue du CHU Dumont a également quitté son poste l’été dernier, ce qui porte à trois le nombre de départs en un an. Le réseau Vitalité compte 12 oncologues dans ses hôpitaux au Nouveau-Brunswick.

En attendant de savoir qui reprendra son dossier, Roger Vienneau garde espoir.

Il dit que le Dr Ali Benjelloun lui a fait la promesse de lui trouver un autre spécialiste pour poursuivre les traitements. J’ai confiance en lui s’il me l’a dit.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue