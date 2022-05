Hôtel Albert de Sherbrooke : les locataires prêts à tout pour rester

Un avis d'évacuation a été délivré, dans les dernières semaines, à l'immeuble situé au coin des rues King Est et Bowen. Selon la Régie du bâtiment du Québec, l'endroit ne respecterait pas le Code du bâtiment entre autres au niveau de la sécurité incendie.

Je n'ai jamais vu les gens aussi disciplinés. Tout le monde me suppliait de faire ce qu'il fallait pour pas qu'on se ramasse à mettre tout le monde dehors. Je suis humain. Je les connais. Ma conscience m'imposait de faire une dernière tentative. J'ai parlé à tout le monde. [Je leur ai demandé] si ça valait la peine qu'on essaye. Comme c'est passé dans les médias, ce n'est pas dubluff. Si vous n'êtes pas capables de vous contrôler et que les trous dans les murs réapparaissent tout le temps et que le système d'alarme se fait encore arracher, ça ne marchera plus , raconte le propriétaire de l'Hôtel Albert, Lionel Cuggia.

« Il y en a beaucoup qui ont passé une nuit blanche. Il y a en a trois ou quatre qui m'ont dit qu'ils ne sauraient pas où aller. » — Une citation de Lionel Cuggia, propriétaire de l'Hôtel Albert

Le propriétaire l'Hôtel Albert, Lionel Cuggia Photo : Radio-Canada

Ainsi, depuis les réparations, aucun trou n'a été fait sur les murs. Les entrées sont également libres de tous déchets et le système de sécurité incendie est fonctionnel. Tout n'est pas parfait, c'est sûr. Mais je sens une collaboration qu'il n'y avait pas avant.

« Jusqu'à date, je suis vraiment satisfait. Regardez les murs! Si c'était comme avant, une quantité de trous seraient réapparus. Je n'aurais pas assez de mes dix doigts pour les compter. » — Une citation de Lionel Cuggia, propriétaire de l'Hôtel Albert

Pas question de faire de la rénoviction

Le propriétaire soutient que ce serait facile de mettre les gens dehors et de faire de la rénoviction pour en faire des résidences étudiantes , par exemple. Si j'avais voulu emprunter cette voie-là, je l'aurais fait, mais ça ferait pas mal de monde à la rue .

Selon M. Cuggia, plusieurs acteurs des milieux communautaire et de la santé souhaitent que l'Hôtel Albert reste ouvert. C'est sûr que ce n'est pas une clientèle facile pour un propriétaire. Petit à petit, ça avance. J'ai quand même relativement espoir que les 25 personnes qui vivent ici continuent à vivre ici. Tout le monde souhaite ça.

Ce dernier est d'accord avec les exigences de la Régie du bâtiment et du Service de protection contre les incendies. Ça a toujours été raisonnable [leurs demandes]. La seule chose, c'est que d'atteindre ça, avec une clientèle qui démolit tout, ce n'est pas réaliste. Si la Ville peut me mettre un peu moins de pression, ça serait apprécié.

Les locataires de l'Hôtel Albert sont prêts à tout pour éviter d'être expulsés. Si l'intérieur de leur chambre peut paraître encombré, reste qu'ils respectent, jusqu'à maintenant, les travaux de réparation faits par le propriétaire. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Difficile le créneau du très bas de gamme immobilier

Être propriétaire immobilier dans le créneau du très bas de gamme est une chose difficile, rappelle M. Cuggia. Ce n'est pas rose. Je suis encore assez jeune. J'ai de la patience. J'ai un certain respect pour eux. Je n'ai pas envie que 25 humains se ramassent à la rue. Je fais tout ce que ma conscience m'impose pour améliorer l'immeuble. Les gens doivent m'aider aussi en mettant du leur.

Le propriétaire n'est pas en mesure de chiffrer avec exactitude les investissements qu'il a dû faire dans la dernière année. C'est en bas de 100 000 $. Les portes, que je change souvent, c'est 600-700 $ chaque, par exemple. Il faut ajouté à ça le fait que plusieurs ne payent pas [leur loyer] et c'est sans compter toute l'énergie que ça me bouffe.

« Depuis qu'on a l'épée de Damoclès de la RBQRégie du bâtiment du Québec qui plane au-dessus de notre tête, c'est vraiment plus calme. Avant, ça arrivait souvent que ça criait, que ça se battait dans les corridors. » — Une citation de Lionel Cuggia, propriétaire de l'Hôtel Albert

Lors du passage de Radio-Canada, plusieurs locataires ont souligné qu'ils souhaitaient faire leur part pour conserver l'immeuble en meilleur état qu'il ne l'était.

M. Cuggia loue ses chambres 250 $ par mois. Un montant qui n'a pas bougé depuis qu'il est propriétaire, soit depuis 15 ans. Ces gens-là sont là que mon immeuble existe ou non. Il y a des problèmes de société que je ne réglerai pas même si d'un coup de baguette magique l'immeuble devenait parfait. Ces gens-là auraient les mêmes problèmes.