Pablo Rodriguez assure que le prochain président du CRTC sera bilingue

Le prochain président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sera bilingue, a assuré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, même si l'offre d'emploi précise que la maîtrise des deux langues officielles serait « préférable ».

Il va être bilingue. Croyez-moi qu'il va être bilingue , s'est exclamé mardi M. Rodriguez à son entrée à la réunion du Conseil des ministres. Il a cependant refusé de dire comment il s'y prendra pour respecter son engagement.

La nomination du président du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est faite à la suite d'un processus au cours duquel le ministre du Patrimoine canadien fait une recommandation au Cabinet.

Selon le ministre, le fait que l'affichage du poste ne requiert actuellement pas le bilinguisme est tout simplement inacceptable .

La production télévisuelle qu'on a au Québec, c'est extraordinaire, a expliqué M. Rodriguez. Ce qui se fait au Canada anglais, aussi, c'est extraordinaire. C'est souvent différent. Ça prend une personne qui est capable de comprendre pas juste la langue, mais aussi les nuances dans tout ça.

Le tribunal administratif a annoncé à la mi-mai que le mandat de son président, Ian Scott, un anglophone, prendra fin en septembre. Le salaire annuel du successeur de M. Scott peut atteindre 328 100 $.

Le mandat de cinq ans d'Ian Scott à la présidence du CRTC prendra fin en septembre. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Quant à la tradition voulant que les présidents du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes soient en alternance des francophones et des anglophones, le ministre Rodriguez a indiqué que cela l' importe peu .

Qu'une personne soit anglophone et qu'il apprenne, parle le français ou qu'il soit francophone et parle l'anglais, je n'ai pas de problème , a-t-il dit. Ce qui est plutôt fondamental est qu'il parle français, et ce, dès son embauche.

Le gouvernement affiche clairement sa volonté de favoriser des candidats issus de groupes sous-représentés. La section Diversité et Langues officielles de l'offre d'emploi mentionne qu'une préférence pourrait être accordée aux femmes, aux Autochtones, aux personnes handicapées et aux minorités visibles.

C'est comme l'amour

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a salué le progrès dans la réflexion du gouvernement.

« On n'a pas eu autant de mansuétude du côté de M. Rodriguez et de M. Trudeau quant à la nomination de la lieutenante-gouverneure au Nouveau-Brunswick ou de la gouverneure générale du Canada. Alors, saluons le progrès, aussi humble fût-il. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Dans le contexte, il est disposé à s'astreindre à l'idée que la tradition d'une alternance entre francophone et anglophone ne soit pas respectée.

Selon M. Blanchet, la nomination d'un président du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui ne maîtrise pas le français représenterait un recul grave vu l'importance de l'institution dans la préservation de la langue au Québec et dans le reste du pays.

À la veille de la comparution devant le comité permanent des langues officielles de Tracy Robinson, la grande patronne unilingue du Canadien National – qui a été récemment la cible de critiques pour l'absence d'administrateurs parlant français –, le chef bloquiste a dit ne pas croire à la sincérité de l'appétit de protéger le français du gouvernement Trudeau.