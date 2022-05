Les travaux d’un bâtiment neuf de la base de Bagotville au coeur d’une saga judiciaire

Le constructeur basé à Saguenay poursuit Construction de Défense Canada (CDC) pour 3,6 M$ pour des travaux qu'il juge exagérés. La société d'État réplique que le bâtiment de 50 M$ ne respecte pas le Code national du bâtiment et elle poursuit de son côté Cegerco pour 6,3 M$.

Au printemps 2021, les militaires liés aux sections du Transport et Génie électrique et mécanique de la 3e Escadre de la base de Bagotville se sont installés dans le nouveau bâtiment B-371 de la base de Bagotville. Cet édifice de 15 000 m2 permet entre autres d'abriter et d'entretenir les véhicules lourds de déneigement et d’entretien des pistes de l'aéroport.

Depuis plus de trois ans, Cegerco et CDCConstruction de Défense Canada ne s'entendent pas sur la solidité des contreventements, des croisées en acier que l'on retrouve dans le squelette du bâtiment et qui empêchent les murs de s'effondrer en cas de forts vents ou de tremblement de terre.

Le débat tient autour de la solidité des contreventements, ces croisées en acier que l'on retrouve dans le squelette du bâtiment. Sur cette maquette, il s'agit des « X » rouges dans la structure. Photo : Site internet de Cegerco

Des correctifs demandés par Construction de Défense Canada

Selon les documents déposés en Cour supérieure, CDCConstruction de Défense Canada estime que le bâtiment 371 ne respecte pas le Code national du bâtiment. Elle identifie 140 contreventements défectueux, dont 29 assemblages critiques dont CDCConstruction de Défense Canada demande la réparation . Il est de la responsabilité de Cegerco d'apporter les correctifs requis , précise CDCConstruction de Défense Canada .

CDCConstruction de Défense Canada réclame 6,3 M$ pour remettre les contreventements jugés critiques conformes et compenser les dommages subis dans l'ensemble du dossier.

La société d’État indique aussi que Cegerco et son sous-traitant Alma Soudure, qui a fabriqué les contreventements, ont été avisés au tout début du chantier, dès novembre 2017 que les équipements étaient inadéquats.

La problématique des contreventements aurait pu être évitée si Cegerco avait rempli son obligation de résultat de livrer un bâtiment conforme aux exigences des plans et devis , précise le document.

CDCConstruction de Défense Canada ajoute que n'eût été de l'entêtement de Cegerco et d'Alma Soudure à tenter de démontrer, en vain pendant plus d'une année, la conformité de son design d'assemblages au lieu de proposer une nouvelle conception, la problématique n'aurait jamais eu les proportions actuelles.

Le constructeur réclame 3,6 M$

Au départ, c'est Cegerco qui a intenté une poursuite de 3,6 M$ contre la société d'État. Dans la Demande introductive d'instance, Cegerco accuse CDCConstruction de Défense Canada d'avoir provoqué des retards extrêmement importants causés par des décisions illégales, tardives, anarchiques et abusives lorsqu'il a fallu installer et ensuite retirer des renforts à la structure au printemps 2019.

Cegerco demande aussi à la Cour d'interdire les correctifs réclamés par CDCConstruction de Défense Canada pour corriger les 29 contreventements jugés critiques et qui la forcerait à démolir et reconstruire des murs.

Les recours juridiques s'accumulent à propos de l'édifice 371. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Cegerco plaide que ses ingénieurs-experts ont calculé que la conception actuelle des connexions de contreventements verticaux est conforme au Code national du bâtiment 2015 et qu'aucune modification de la conception initiale d'Alma n'est requise.

L'entreprise saguenéenne réclame au tribunal de forcer CDCConstruction de Défense Canada à lui fournir ses calculs pour prouver hors de tout doute qu'il y a vraiment des correctifs à apporter au bâtiment.

Sécurité du bâtiment

Les dirigeants de Cegerco ont refusé d'accorder une entrevue alors que personne à CDCConstruction de Défense Canada n'a répondu à nos demandes.

Du côté de la Défense nationale, il n'a pas été possible de savoir si l'armée canadienne estime que le bâtiment 371 est sécuritaire, même si certaines portions du bâtiment ne répondent pas au Code du bâtiment, selon CDCConstruction de Défense Canada .

La cause sera de retour devant la Cour supérieure la semaine prochaine.