La Foire du camionneur effectue son retour à Barraute

La pandémie avait forcé l’annulation des éditions 2020 et 2021 de l’événement. Ainsi, pour la première fois depuis 2019, il sera possible de voir des courses de poids lourds avec ou sans charge, et ce, du 2 au 5 septembre.

Le président Éric Bourque croit que les spectateurs et les coureurs attendent avec fébrilité le retour de la compétition qui attire plusieurs milliers de personnes chaque année.

Tout le monde s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de coureurs. Moi, je connais deux ou trois gars qui se sont fait des camions pour l'événement il y a deux ans. Finalement, tout est tombé à l’eau et ils ont gardé leur camion. J’ai aussi des membres de l’équipe de la Foire du camionneur qui étaient au Michigan en fin de semaine, où il y avait des courses, et l’enthousiasme est vraiment là , fait-il valoir.

Outre les courses de camion, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, des numéros du cirque Carpe Diem et un marché aux puces sont prévus. L’accès au site est gratuit durant toute la fin de semaine.

Plusieurs spectacles seront présentés sur la scène de l'aréna Desjardins de Barraute. (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La Foire du camionneur présentera aussi les spectacles de Kaïn et Lendemain de veille le vendredi, le groupe hommage Bon Jovi Xperience et le Backbone Ultimate Rock Band le samedi, sur la scène de l’aréna Desjardins de Barraute. Comme le veut la tradition, c’est un groupe régional, Nord West avec Julie Duguay, qui animera musicalement la soirée du tirage, le dimanche. Des billets sont en vente pour ces spectacles.

Important pour la communauté

Éric Bourque rappelle le rôle important que joue la Foire du camionneur dans les communautés locale et régionale par le biais de son tirage annuel. D’ailleurs, si l’événement n’a pas eu lieu l’an dernier, les organisateurs ont tout de même organisé leur tirage annuel.

Malgré la pandémie, les organismes avaient quand même besoin de sous. Alors, on a décidé de l’organiser pour les aider. On a réussi à vendre pratiquement tous nos billets, on était vraiment contents. C’était dans un contexte particulier. On n’avait pas le droit d’aller dans les festivals, pas le droit d’aller dans les stationnements, c’était assez difficile de vendre des billets , raconte-t-il.

Cette année, l’organisation vend ses billets 120 $ au lieu de 100 $. Cela lui permettra de bonifier ses prix et surtout, la part redistribuée aux organismes du milieu, qui passera de 250 000 $ à 300 000 $ si tous les billets trouvent preneurs.