Une approche pour faciliter l’inclusion de la communauté trans dans le milieu sportif

L’approche, intitulée Inclusion – Ouverture aux diversités en milieu sportif , comprend une série d'outils pour accompagner les sportifs, les entraineurs, les administrateurs et le grand public, indique le directeur général de Sport’Aide, Sylvain Croteau.

Le directeur général de Sport'Aide, Sylvain Croteau, en compagnie de l'athlète Valentina Cagna Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Ce sont des outils, des activités pour favoriser le savoir-être des individus, soit ceux qui vivent la transition ou ceux qui les entourent, explique-t-il. Et aussi des outils pour le savoir-faire, destinés aux organisations sportives, donc les gestionnaires d’organisation, pour les aider avec ce qu’ils doivent faire. Avec une liste à cocher par exemple, d’outils, de gestes à poser pour faire en sorte que l’inclusion, l‘intégration de sportifs trans dans ce milieu-là se passe bien.

Ces outils sont accessibles en ligne, gratuitement.

Sport'Aide a également embauché une personne-ressource qui a développé l’approche et qui peut accompagner les organisations sportives et répondre à leurs questions, peu importe où elles sont situées au Québec.

Un modèle en Abitibi-Témiscamingue

Sport'Aide a choisi de lancer cette approche au Cégep à Rouyn-Noranda parce que l'athlète Valentina Cagna, dans l'équipe de volley-ball des Astrelles, a pu joindre l'équipe après sa transition.

Valentina Cagna Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Valentina Cagna espère que son expérience pourra servir de modèle à d'autres organisations sportives au Québec. Avant de rejoindre les Astrelles, elle jouait pour l’équipe masculine du Cégep, les Gaillards.

Je crois que les personnes dans les autres écoles vont pouvoir en bénéficier parce qu’elles vont pouvoir se dire c’est faisable. C'est possible de le faire. Il faut juste vraiment s’informer, s’outiller et être capable de répondre à toutes les questions de la personne , estime Valentina Cagna.

Le vidéojournal Photo : Radio-Canada

L’athlète se réjouit que son expérience d’intégration dans l’équipe féminine de volley-ball fût positive.

Quand je suis entrée dans le bureau de mon responsable des sports et qu’on a parlé des conditions d'admission pour parler des Astrelles, ça s'est fait super rapidement, et je me suis tout de suite sentie à l’aise , raconte-t-elle.

Une capsule vidéo a aussi été lancée aujourd’hui, dans laquelle Valentina, ses coéquipières et son entraineur partagent leur expérience.